El Deportivo hace valer la superioridad numérica y rescata un punto ante el Atlético de Madrid (1-1)

Ainhoa Marin controla el esférico en el encuentro ante el Atlético de Madrid Carlota Blanco

No tenía nada que perder el Deportivo ante un Atlético de Madrid que se antojaba como favorito. Pero el cuadro dirigido por Fran Alonso fue capaz de rascar un punto (1-1) frente a uno de los mejores equipos de la Liga F, que jugó con una futbolista menos desde el minuto 50 por la expulsión de Lauren Leal.

Con el pitido inicial, el Deportivo replicó la ya habitual y peculiar jugada de inicio del Paris Saint Germain. Balonazo arriba para favorecer el saque de banda del Atlético de Madrid y a presionar. Les salió bien y lograron robar y apuntarse el primer acercamiento del encuentro, pero Lloris le ganó la partida a Bárbara.

Empezó a llover con fuerza en Riazor. En el sentido literal y en el figurado. El cuadro colchonero se hizo con los mandos del encuentro y, pasado el minuto 5, hizo valer su potencia ofensiva. Luany le ganó la espalda a Samara y puso un centro directo a la cabeza de Gaby García, que se elevó por encima de Barth y Raquel para poner el 0-1 en el marcador. La mediocentro con pasado deportivista pidió perdón y celebró mostrando la camiseta de su compañera Gio, lesionada de gravedad el pasado jueves, un gesto que la afición blanquiazul no dudó en aplaudir.

No empezaba el duelo de la mejor manera para las locales, que tras el gol y antes de sacar de centro, formaron una piña en su campo para darse ánimos y buscar la reacción inmediata.

El Deportivo no pisó el campo rival con control del esférico hasta el minuto 19 de partido, aunque poco duró. Las jugadoras visitantes lograban anticiparse en todas las acciones en las que la línea más retrasada buscaba conectar con las tres de arriba. La precipitación volvía a imperar sobre la paciencia y el Atlético era el mayor beneficiado.

Lola Gallardo era una espectadora más del partido. El terreno de juego parecía tener solo una mitad. 21 de las 22 jugadoras que estaban sobre el verde estaban plantadas en campo del Deportivo.

Eran las jugadoras del Atlético las que habían jugado un encuentro de Champions hacía tres días, pero sobre el verde no se notaba ni un ápice de cansancio en sus piernas. El marcaje individual obligaba a las blanquiazules a que todos sus pases fueran hacia atrás. Los mínimos acercamientos del Dépor, que no llegaba a pisar el área defendida por Lola, se redujeron a balones en largo que Ainhoa, Bárbara y Millene trataron de hacer buenos.

El conjunto herculino fue encontrando poco a poco la estabilidad en el juego. La templanza a la hora de construir le permitió, por lo menos, no sufrir tanto en defensa. Las blanquiazules empezaron a creérselo y fruto de ello los duelos ya no siempre acababan cayendo del lado de las rojiblancas.

La más clara del Deportivo llegó justo antes del descanso. Olaya botó una falta lateral y Bárbara remató abajo, obligando a Lola Gallardo a esmerarse. La acción sirvió a las locales para demostrarse a ellas mismas que la posibilidad de pisar el área rival existía.

Superioridad numérica

El paso por vestuarios estuvo lejos de cambiar el plan de partido del Atlético de Madrid. Dominar a través de la posesión. Era el Deportivo el que parecía tener un poco más claras las cosas. Cumplido el minuto 50, Millene recibió un balón de espaldas y se giró a las mil maravillas. Lauren Leal, que ya había visto la tarjeta amarilla en la primera mitad, no tuvo más opción que agarrar a la brasileña. La colegiada lo tuvo claro y le mostró la segunda. El cuadro colchonero se quedó con 10 y las blanquiazules veían cómo la puerta de los puntos se les abría de par en par.

Con la expulsión, Víctor Martín se vio obligado a mover ficha. Sobre todo porque el Deportivo parecía empezar a aprovechar la superioridad. Se animó el equipo coruñés y también su afición, que detectó que era el momento para empujar a las suyas.

Cumplida la hora de juego, ahora era el Deportivo quien poco a poco iba ganando terreno. Ainhoa Marín ya era un dolor de cabeza constante para la defensa rojiblanca. La ‘14’ blanquiazul hacía y deshacía a su antojo, aunque se enfrentaba al mismo problema de siempre. La soledad en la zona ofensiva.

El Deportivo no tenía nada que perder y Fran Alonso lo corroboró con sus cambios. Dio entrada a Paula y Marisa en detrimento de Bárbara y Barth para formar un sistema mucho más ofensivo. No era el momento de guardar ninguna bala y el técnico madrileño lo sabía.

Encontró lo que buscaba el Deportivo. Y también Fran Alonso. La propia Paula pidió el balón en el centro del campo, condujo y se inventó un pase entre líneas para Millene. La brasileña quiso demostrar en forma de gol que había vuelto. Recibió dentro del área, recortó a Xènia hacia dentro y disparó directo a la escuadra derecha de Lola Gallardo para poner el empate en el marcador.

Las jugadoras estallaron de emoción y, con ellas, la grada. Pero por delante todavía quedaban 20 minutos en los que el Atleti iba a buscar los tres puntos a pesar de la inferioridad numérica. De hecho, era el Deportivo el que iba a sufrir fruto del empuje de las rojiblancas.

Final de infarto

Pudo llegar el 1-2 a diez minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. Bøe Risa botó un córner que, una vez más, logró rematar Gaby. Pero Inês Pereira voló para negarle el gol. Justo en la acción siguiente, las blanquiazules salieron disparadas hacia campo rival, comandadas por Ainhoa Marín, que se internó en el área rival hasta ser derribada por la propia Gaby. La catalana reclamó a su técnico que pidiese el VS Challenge y, después de revisarlo, Lorena Trujillano decretó que no había nada punible.

El Atleti no lo había dicho todo en el partido, pero Inês tampoco. Luany se encontró con un rechace en el área pequeña con la meta lusa como único impedimento. La portera blanquiazul se hizo enorme y terminó tapando el disparo de la atacante rojiblanca.

El cuerpo técnico del cuadro madrileño pidió también el VS Challenge por una posible mano dentro del área y, tras la revisión y el suspense que conlleva, Lorena Trujillano no señaló penalti.

El Deportivo quería dormir el partido y para ello, Fran Alonso agotó las ventanas de los cambios sustituyendo a Millene por Lía, que debutaba así en esta temporada. Consiguió el técnico lo que quería y, sin ocurrir mucho más, llegó el final de la contienda.

El cuadro blanquiazul logró un punto de oro ante uno de los mejores equipos de la Liga F después de ir de menos a más. Un punto que debe aprovechar para coger impulso en la competición y levantar vuelo tras el parón de selecciones el próximo 1 de noviembre, ante el Eibar.