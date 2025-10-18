Nada que perder ante el Atlético de Madrid

Ainhoa encara a Silvia Lloris en el encuentro ante el Atlético de Madrid del curso pasado Patricia G. Fraga

El Deportivo necesita levantar el vuelo. Sobre todo porque las jornadas pasan y las sensaciones que inundan al equipo blanquiazul tiran más hacia lo agrio que hacia lo dulce. Lo peor es que tendrá que tratar de dar la vuelta a la situación ante uno de los rivales más complicados de la categoría. El Atlético de Madrid pisará mañana Riazor (12.00 horas) con el objetivo de hundir todavía más al cuadro dirigido por Fran Alonso. Y es que para colmo, el conjunto de la capital llega deseoso de demostrar sus capacidades. Sobre el papel, el Atlético tiene una de las mejores plantillas de Liga F, pero los últimos resultados distan del objetivo marcado por la entidad colchonera a principios de temporada.

Algo similar le pasa al Deportivo. La diferencia está en las sensaciones. El equipo coruñés demuestra cada fin de semana estar lejos de la victoria; el Atleti, parece acariciarla ya con la yema de los dedos.

Ninguna de las dos entidades esconde la necesidad de ganar. El Deportivo se planta en el duelo de mañana con una acumulación de cuatro jornadas sin vencer –derrotas ante el Real Madrid (4-0), Madrid CFF (1-2) y Alhama ElPozo (3-1) y empate contra el DUX Logroño (2-2)–, mientras que el equipo madrileño llega tras firmar las tablas frente al Athletic Club (1-1) y caer ante el Barcelona (0-6).

El Dépor femenino busca psicólogo Más información

No todo es malo para el Deportivo. La plantilla blanquiazul tiene varios clavos a los que agarrarse. El primero es su propia experiencia frente al mismo rival. En el curso pasado, el Atlético de Madrid visitó Riazor en la jornada 19 y no fue capaz de perforar la meta defendida por Inês Pereira (0-0). El Dépor destacó por mostrar un bloque estructurado, ordenado y solidario de principio a fin que valió un punto de oro.

Otro de los puntos que juegan a favor del equipo herculino es la Women's Champions League, competición que el Atlético de Madrid disputó el pasado jueves. Víctor Martín hizo saltar al verde a sus jugadoras más utilizadas para medirse al Manchester United. Solo hace tres días de aquel partido, un factor que las futbolistas del Deportivo deberían hacer valer a la hora de imponer su estado físico y sus piernas frescas para ganar duelos.

Además, el cuadro colchonero llega tocado moralmente. No solo por haber caído contra el cuadro inglés (0-1) en un partido que lograron dominar, sino por haber perdido a una de sus figuras más importantes en esta temporada. Gio sufrió una fractura transindesmal en el peroné que le obliga a pasar por quirófano.

En busca de la regularidad

El Dépor debe recuperar los resultados, pero también ese juego que demostró tener por momentos. Ahora ya no sirve la condición de novato. La plantilla cuenta con un año más de experiencia y todavía no ha sido capaz de demostrar su potencial durante los 90 minutos. La regularidad es algo que ha perdido y, con ella, son varios los puntos que se han quedado por el camino. Ante el Madrid CFF firmó una segunda parte que, de jugar así en la primera, otro gallo cantaría. Lo mismo le ocurrió contra el DUX Logroño, al que asedió en los primeros 40 minutos.

Poco tiene que perder hoy el equipo coruñés. Como ya dijo Fran Alonso en la previa del duelo frente al Real Madrid, lo previsible es la derrota. Lejos de jugar en contra, debe ser una condición que el equipo deportivista abrace para plantarse en Riazor sin la presión de ganar. Pero sí con la necesidad de dejar en la afición blanquiazul, como mínimo, un sentimiento de orgullo.