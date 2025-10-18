Lucía Rivas regresa a una convocatoria después de trece meses

Lucía Rivas en un encuentro de la temporada 2023-24

Buenas noticias en la factoría Abegondo. Lucía Rivas (Caldas de Reis, Pontevedra, 2007), uno de los grandes talentos de la cantera blanquiazul vuelve a una convocatoria con el Deportivo B después de más de trece meses.

La futbolista de Caldas de Reis sufrió en agosto de 2024 una rotura de ligamento cruzado anterior en un partido de pretemporada ante el Valencia. La lesión la obligó a pasar por quirófano y, tras un plazo amplio de recuperación, su nombre vuelve a aparecer en una lista y viajará a tierras cántabras medirse al Racing Féminas mañana a las 12.00 horas.

Es una de las grandes apuestas del conjunto herculino, formada además en la cantera de la entidad. Prueba de la confianza ciega que tiene el club en ella, dos meses después de lesionarse, el Deportivo la renovó hasta junio de 2027. Lucía ya sabe lo que es contar con minutos en el primer equipo, a pesar de ser futbolista del filial.

Ahora, la campeona de Europa sub-17 está de vuelta. Su regreso a los terrenos de juego es una de las grandes noticias de la temporada para el Dépor B y, quién sabe si también para el primer equipo.