El Dépor femenino busca psicólogo

Al mismo tiempo que busca recuperar el juego y los resultados sobre el terreno de juego, el Dépor femenino también trabaja en los despachos para poner a sus jugadoras en la mejor disposición para triunfar. Uno de esos aspectos que clave es la figura de un psicólogo propio, algo de lo que el equipo blanquiazul no está pudiendo disfrutar.

Así lo confirmó Fran Alonso este viernes, apuntando que siguen buscando esa incorporación: "Estamos trabajando en ello. Es una de las figuras que se va a incorporar. No está todavía con nosotros, pero es una parte importante. Lo vimos el año pasado. El tema mental, incluso en buenas actuaciones, concedíamos un gol y nos veníamos abajo. Todas tenemos un año más de experiencia, teniendo un equipo joven competimos mejor y somos más maduras, pero es evidente que no hemos sido capaces de jugar 90 minutos bien. Hemos hecho buena primera parte y luego bajamos, o al revés. Buscamos consistencia, continuidad…".

El pasado curso, las jugadoras podían recurrir a Carolina Vigo, como apuntaba Vera Martínez en una entrevista con DXT: "Hacemos con ella, antes de los entrenamientos, unas sesiones. Lo que ella decida y lo que nos toque. Trabajamos con ella 15 minutos, media hora, lo que nos toque. Además, a nivel personal, cada una puede recurrir si así lo necesita. Personalmente, la figura de un psicólogo o un coach deportivo me parece imprescindible en el mundo profesional y de rendimiento porque creo que la cabeza lo es todo. Te puedo decir que sin la cabeza, no vas a ninguna parte. Cuando la cabeza rinde bien, todo va mejor. A mí me parece una figura imprescindible no solo en el fútbol, sino también en la vida y en cualquier ámbito a nivel de rendimiento.

Sorribas, clave en el masculino

No sorprende que Fran Alonso le conceda tanta importancia, y premura, al hecho de poder contar con un psicólogo en el día a día del equipo. Sobre todo después del antes y después que supuso el fichaje de Joaquín Sorribas para el primer equipo masculino.

El aragonés llegó al club en 2023 unas semanas después de que, también en una rueda de prensa en Abegondo, Jaime sugiriera públicamente que una figura así sería importante para el vestuario.