Antía Veiga quiere ser la primera deportivista en ganar el Mundial sub-17

Ainhoa Marín, en un partido con la selección

Hoy mismo arranca el Mundial sub-17 en Marruecos. Allí estará el combinado español, con la deportivista Antía Veiga en sus filas para tratar de lograr un hito que nadie ha conseguido hasta ahora: alzarse como campeona del mundo sub-17 con España siendo jugadora del Deportivo.

Antía Veiga alcanza el Mundial sub-17 con España Más información

Abrirá la jornada de grupos la selección anfitriona, Marruecos, ante Brasil. El turno de España llegará el domingo. El cuadro dirigido por Milagros Martínez debutará a las 21.00 horas frente a Colombia. La guardameta del filial deportivista, Antía, tratará de hacerse hueco bajo palos, aunque todo parece indicar que ese puesto será para Anna Álvarez, del Levante, o Alba Fuertes, del Sporting de Gijón. Arrancará así la selección española sub-17 su andadura en un camino que espera alargar hasta el 8 de noviembre, día en el que se jugará la final por el título.

Antía no es la primera que representará al Deportivo en una Copa del Mundo de dicha categoría. Sin ir más lejos, el año pasado, Elena Vázquez formó parte de la expedición que viajó a República Dominicana. El combinado español era uno de los grandes favoritos para llevarse el título y se plantó en la final. Sin embargo, fue Corea del Norte la que acabó coronándose como la campeona tras vencer en los penaltis a España.

En la actual plantilla del Deportivo hay tres jugadoras que tienen en su palmarés particular el título mundial sub-17. Dos de ellas lo lograron en 2022, en el campeonato celebrado en India: Olaya Rodríguez y Marina Artero. La primera era futbolista del Real Madrid; la segunda del Athletic Club, ambas citadas por Kenio González, por aquel entonces seleccionador nacional.

En aquel torneo, España se impuso en la final a Colombia, equipo ante el que este año debutará en el Mundial. No lo logró sin sufrimiento previo. Marina Artero, capitana del equipo, partió como titular, mientras que Olaya Rodríguez entró desde el banquillo en el 54, con el 0-0 en el marcador. El cuadro nacional no celebró el gol de la victoria, en propia, hasta ocho minutos antes del final.

Son varias las que formaron parte de aquella plantilla las que hoy por hoy se ven las caras en los diferentes campos de Liga F. Sin ir más lejos, Olaya y Marina ya se midieron en esta temporada a algunas de las que fueron sus compañeras, como Sandra Villafañe (Madrid CFF), Paula Partido (DUX Logroño) y Sara Ortega o Jone Amezaga (Athletic Club).

Un título frustrante

La otra jugadora de la actual plantilla del Deportivo es ni más ni menos que Ainhoa Marín. En 2018, siendo futbolista del Espanyol, fue convocada por Toña Is para viajar a Uruguay. España debutó ante Corea del Sur y la catalana partió desde el banquillo. Ingresó al verde en el minuto 70 en lugar de Eva Navarro con el 0-4 final ya en el electrónico.

La selección española había empezado de la mejor manera. Sin embargo, las cosas se acabarían torciendo para la actual deportivista. Cuatro días después del debut, Ainhoa Marín sufrió una lesión que le obligó a abandonar la concentración. Durante una sesión de entrenamiento en Montevideo, la ‘14’ del combinado nacional sufrió un esguince de grado II en el ligamento externo del tobillo derecho.

Toña Is se quedó así con una jugadora menos, aunque España se consagró como campeona al vencer a México (2-1) con dos goles de Claudia Pina. Y a pesar de que Ainhoa no pudiese contribuir como le hubiese gustado, el título le pertenece igual que a sus compañeras.

Ahora será Antía Veiga la que trate de alzarse como campeona del mundo. Su camino empieza el domingo, ante Colombia. La meta del filial deportivista recoge así el testigo de Elena Vázquez con el objetivo de, como mínimo, igualar el subcampeonato de la carballesa.