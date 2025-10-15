Bárbara renace después de una temporada discreta

Bárbara Latorre deja atrás a Rebeca en el partido entre Deportivo y DUX Logroño Germán Barreiros

El Deportivo la presentó en su día como “la jugadora de los 100 goles”. Sin embargo, en su primer año defendiendo la elástica blanquiazul, Bárbara Latorre dejó a la afición un sentimiento agridulce. Ahora, pasadas siete jornadas de su segundo año como deportivista, la extremo parece estar encontrando su sitio, a pesar de que al equipo coruñés esté sumido en una mala dinámica.

La carrera futbolística de Bárbara habla por sí sola. Pasó por algunos de los mejores clubes de la máxima competición española como Barcelona, Atlético de Madrid o Real Sociedad. Recaló en A Coruña con la mochila llena de ilusiones puestas sobre su figura. Su bagaje la respaldaba. Pero todas esas esperanzas se fueron disuadiendo con el paso de las jornadas de la campaña pasada.

Su fichaje prometía goles, pero la zaragozana solo fue capaz de firmar dos dianas en 27 partidos, en los que partió como titular en 17. Dos tantos en 1.436 minutos evidenciaron que su aportación fue menos de la esperada.

Lejos de tirar la toalla, Bárbara se ha puesto el mono de trabajo y ha iniciado el curso 2025-26 siendo esa jugadora a la que el Deportivo fichó para dar un salto de calidad en la plantilla. Solo van siete jornadas ligueras, las suficientes para que la extremo blanquiazul haya dado un paso adelante y haya mejorado ya sus cifras del curso anterior. Ha celebrado un gol, ante el Espanyol, que encima sirvió para rescatar un punto en tierras catalanas y ha concedido otros dos, ambos a Ainhoa Marín. Tres de los seis tantos que ha logrado el Deportivo en lo que va de campaña tienen algo de Bárbara Latorre.

Un gol y dos asistencias en siete partidos lleva Bárbara en esta temporada

En estas primeras fechas de Liga F, la zaragozana está sacando a relucir una faceta que mejora a sus compañeras. Ante el Athletic Club, el primer y único gol del encuentro llegó en un contragolpe. Ainhoa cazó un despeje de Elena en el centro del campo y Bárbara no dudó en acompañar a la catalana, quien poco antes de pisar el área, le cedió el balón. La ‘19’ blanquiazul tenía vía libre para disparar y fue precisamente en ese momento donde entró en juego la experiencia y paciencia de la futbolista que es. Cuando todo parecía indicar que iba a tirar, Bárbara buscó a Ainhoa, que remató a placer con Nanclares ya batida.

Esa templanza que le valió a la zaragozana para que la ‘14’ del Deportivo hiciese su primer gol de la temporada, le sirvió también para que firmase el segundo, esta vez frente al DUX Logroño. Bárbara detectó un mal pase en la salida de presión del cuadro riojano y lo tuvo claro: ese balón iba a ser suyo. Lo recogió en la frontal del área y, cuando su gesto corporal indicó que iba a tirar, se la cedió a Ainhoa con un giro de tobillo propio de su calidad para dejarla sola ante Miralles. La catalana no falló y Bárbara sumó su segunda asistencia del curso.

Máximo esplendor

En la segunda jornada de Liga F, ante el Espanyol, “la futbolista de los 100 goles” ya dejó claro que esta temporada iba a ser diferente. El conjunto perico se había adelantado en el marcador y, con el marcador en contra, al Deportivo se le nublaron las ideas. Cumplida la hora de juego, Samara puso un balón en largo para Bárbara, que tiró de experiencia para cuerpear y ganar la posición a Amaia, demostró calidad con una pisada para dejar a su par atrás y desveló que su capacidad para definir no se había ido muy lejos para poner el empate en el marcador. Bárbara llegó al Deportivo para cosas como esta. Para desatascar partidos y poner la luz que enseñe al equipo el camino cuando todo se nuble.

Su diana ante el Espanyol expuso todas sus cualidades. Esas que terminaría reforzando en el partido contra el DUX Logroño, aunque la colegiada anulase el que sería uno de los mejores goles de la temporada. La zaragozana encaró por banda izquierda hacia el área rival, dejó sin opción a su par con un regate hacia dentro y la clavó en la escuadra izquierda de la meta defendida por María Miralles. Una muestra más de lo que Bárbara Latorre puede ofrecer al Deportivo.