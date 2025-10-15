Bárbara Latorre, exigente: "Este equipo tiene que salir adelante sea quien sea el que esté enfrente"

Bárbara Latorre en la sala de prensa de Abegondo Patricia G. Fraga

Bárbara Latorre analizó desde la sala de prensa de Abegondo la mala racha que atraviesa el Deportivo. La más que experimentada futbolista lo tiene claro: la clave está en el trabajo y en la unión del equipo.

Estado anímico del vestuario: “El equipo está trabajando, estamos lo más unidas posible para poder sacar esto adelante. No está siendo una dinámica fácil, el equipo lo está intentando. Estamos trabajando para que en el siguiente partido la victoria esté más cerca y seguimos trabajando sobre todo lo más juntitas posible para que los errores no nos penalicen tanto”.

Sobre si puede venir bien un rival como el Atlético de Madrid: “Sí, enfrentarse a los equipos de arriba creo que es una motivación extra. Tenemos que salir extra motivadas para poder sacar algo positivo y sobre todo tener buenas sensaciones, que el equipo de un pasito hacia adelante. Ellas están en muy buena dinámica, han empezado muy bien esta temporada. Tenemos que ser conscientes de la calidad que tienen y después de ahí utilizar nuestras herramientas y poder contrarrestarlas”.

Tenemos que salir extra motivadas para sacar algo positivo"

Cosas a mejorar: “Está claro que están faltando muchas cosas, pero lo importante es trabajar, seguir mejorando día a día, estar juntas, dar pasitos hacia adelante, sobre todo seguir creciendo. Trabajo, trabajo, trabajo, eso es lo que nos va a acercar más a la victoria”.

Pasado como colchonera: “A mí me encanta jugar contra todos los equipos de arriba o con quien sea. Al final tenemos que salir motivadas, llevamos una mala dinámica y este equipo tiene que salir adelante, sea quien sea el que esté delante”.