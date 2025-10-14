La conexión perdida entre Samara y Ainhoa

Samara y Ainhoa Germán Barreiros

El Deportivo tenía una conexión que valía oro. O al menos puntos. Pero en este arranque liguero ese vínculo parece haberse perdido, o como mínimo, sufre una desconexión. Samara y Ainhoa. Ainhoa y Samara. Dos futbolistas que en la temporada pasada demostraron que tenían una llave que abría una de las puertas del ataque blanquiazul.

La lateral hispano-azerí arrancó el curso 2024-25 alternando la titularidad en el lateral izquierdo con Cris Martínez. Formó parte del once inicial en el estreno del equipo en su vuelta a la máxima categoría, ante el Barcelona. La ‘2’ deportivista tuvo la complicada tarea de contener a Fridolina Rölfo y fue capaz de no cometer errores de bulto ante algunas de las mejores jugadoras del mundo. Quizás ese duelo contra el Barça no fue más que un presagio de lo que Samara podría crecer en esa temporada.

Su verdadera mejora llegó de la mano de Fran Alonso. Con la llegada del técnico madrileño Samara se instaló como uno de los principales baluartes del equipo blanquiazul. En la parcela defensiva, donde forjó una seguridad infranqueable y en la ofensiva, cómo no, acompañada por Ainhoa Marín.

En la 2024-25, además, Samara dio un paso adelante en lo físico. Prueba de ello fueron el tiempo de las sustituciones. En las primeras jornadas era habitual ver cómo la futbolista era sustituida a los diez o quince minutos de la segunda mitad, pero merced al poderío físico ganado, en la segunda mitad de la campaña fue raro verla relevada antes del minuto 80.

Precisamente esa ganancia física le permitió incorporarse mucho más al ataque, algo que agradeció la que se convirtió en su mejor aliada, Ainhoa Marín. Ambas terminaron por llegar a un entendimiento completo que dotó al conjunto blanquiazul de un carácter mucho más ofensivo. Sin embargo, en el arranque de esta campaña, esa conexión parece haberse desconectado.

Un sistema diferente

El Deportivo mantiene la línea defensiva compuesta por cinco jugadoras. En ella, es habitual que Samara ocupe el flanco derecho, salvo causa de fuerza mayor como ocurrió ante el Madrid CFF —tuvo que ser sustituida en el minuto 20 por lesión— y contra el Alhama ElPozo.

Lo que sí ha cambiado es el ataque. En la zona más adelantada del campo, el cuadro blanquiazul ahora tiene dos puntas como referencia. Las laterales se quedan mucho más alejadas de las atacantes y, por consecuencia, Samara y Ainhoa se encuentran menos.

La incorporación ofensiva de las laterales es prácticamente nula. Las jugadoras más adelantadas reciben el esférico es por medio de balones en largo, algo que dificulta la llegada de Samara por una cuestión de tiempos.

En el curso pasado, era habitual ver a la hispano-azerí pisando el área rival o, como mínimo, cruzar la línea divisoria en varias ocasiones para aportar en ataque. Hoy por hoy, esa intromisión se ve muy reducida.

Extremo liberada

Las incorporaciones de Samara no solo suponían un dolor de cabeza para la defensa rival, sino que se traducían en libertad para Ainhoa. Si la ‘2’ blanquiazul conectaba con la extremo catalana con claridad, no dudaba en doblarla por banda para ofrecerle, como poco, dos alternativas.

Ahí encontraba el Deportivo una baza de oro. Ainhoa era impredecible y las rivales estaban obligadas a elegir: dejar la banda libre por la que entraba Samara o ceder el hueco en el medio, por el que la ‘14’ ya ha demostrado de lo que es capaz.

La de Samara y Ainhoa fue una conexión que se ha ido carburando con el paso de las jornadas de la temporada pasada. Ahora, el Deportivo necesita que ese entendimiento renazca. Para ello, Fran Alonso ha de dar con la misma tecla que ya fue capaz de dar en la campaña anterior.