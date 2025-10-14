El coruñés Beni Rubido, nuevo director de fútbol profesional femenino del Atlético de Madrid

Rubido, al frente del banquillo de Costa Rica EC

El Atlético de Madrid, próximo rival del Deportivo, anunció este martes que el entrenador coruñés Beni Rubido (A Coruña, 1992) será el nuevo director de fútbol profesional femenino del conjunto colchonero.

El preparador herculino se convertirá de este modo en el máximo responsable del primer equipo femenino y también del Atlético de Madrid B Femenino a partir del 1 de noviembre. Rubido, tal y como expone la entidad que preside Enrique Cerezo, "cuenta con una amplia experiencia profesional en el mundo del fútbol en diferentes ámbitos".

Hasta ahora, desempeñaba el cargo de seleccionador femenino de Costa Rica, además de ejercer como director técnico de las categorías inferiores del seleccionado 'tico'.

Su trayectoria en los banquillos se inició como asistente en el Madrid CFF (2015-2017), para dirigir a continuación a la selección madrileña (2017-2018) y posteriormente convertirse en seleccionador femenino de la República Dominicana (2021-2022). A lo largo de su carrera profesional acumula también una amplia experiencia como gestor de talentos en el Racing de Ferrol, donde fue director de su academia (2018-2021), y en la FIFA, donde ocupó varios cargos en fútbol de formación entre 2020 y 2023.

Beni Rubido: "El concepto de orden y talento de Arsenio es algo que me obsesiona” Más información

En una entrevista con este diario en 2024, el nuevo responsable del fútbol femenino rojiblanco dejaba constancia de algunas de sus líneas maestras como entrenador.

"Tengo mis gustos y mis influencias, sobre todo por parte de Arsenio Iglesias. El concepto de orden y talento es algo que me obsesiona porque lo tengo siempre presente en mi mente. Me gusta que mis equipos sean competitivos", destacaba.

Acerca de cómo vive los encuentros desde el banquillo, este coruñés de 33 años precisa que "hace tiempo me dijeron una palabra que define muy bien la vivencia de un entrenador en el banquillo y es que se ‘dis-sufre’. Uno no lo pasa bien porque son momentos de mucha tensión y pone todo dentro del campo pero, al mismo tiempo, es adicto a esa sensación y no puede vivir sin ella", resumía.

El Atlético de Madrid, que ocupa la tercera posición en la Liga F, será precisamente el próximo rival del Deportivo Abanca, el próximo domingo a las 12.00 horas en Riazor.