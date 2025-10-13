Mi cuenta

Dépor Femenino

La selección española sub-19 vuelve a citar a Elena Vázquez y a Redru

Las dos jugadoras del Deportivo se concentrarán en Alfaz de Pi con el combinado nacional

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/10/2025 19:44
Redru en el encuentro entre Deportivo y Braga del Teresa Herrera
Quintana

La selección española sub–19, vigente campeona de Europa en su categoría, se concentrará para disputar dos partidos internacionales amistosos ante la selección francesa. David Aznar y su cuerpo técnico han citado a 24 futbolistas, entre las que se encuentran las deportivistas Elena Vázquez y Paula Redruello ‘Redru’.

La concentración tendrá lugar en Alfaz de Pi (Alicante) entre el lunes día 20 hasta el martes 28 de octubre. Durante esos días, las jugadoras prepararán los dos choques ante el combinado galo que se disputarán el sábado 25 y el mismo martes 28, ambos a las 11.00 horas.

La cita servirá como preparación previa para la Ronda 1 del Campeonato de Europa sub-19. El combinado nacional, defensor del título, quedó encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Bélgica e Islas Feroe. El debut de España en dicha competición, en la que esperan estar Elena y Redru, será el próximo 26 de noviembre.

El primer equipo del Deportivo no perderá la posibilidad de contar con sus dos canteranas, puesto que la Liga F hará un parón de selecciones.

La convocatoria completa es la siguiente:

  • Elene Guturbay (Athletic Club)
  • Ziara Vega (Athletic Club)
  • María López (Atlético de Madrid)
  • Noa Ortega (Atlético de Madrid)
  • Ainoa Gómez (Barcelona)
  • Clara Serrajordi (Barcelona)
  • Daniela Martínez (Barcelona)
  • Natalia Escot (Barcelona)
  • Elena Vázquez (Deportivo)
  • Paula Redruello (Deportivo)
  • Emma Moreno (Eibar)
  • Elsa Santos (Harvard WS)
  • Amor Leigh (Málaga)
  • Laia Abdon (Ona Sant Adrià)
  • Nerea Carmona (Ona Sant Adrià)
  • Paula Comendador (Real Madrid)
  • Claudia de la Cuerda (Real Madrid)
  • Irune Dorado (Real Madrid)
  • Isis Ashley (Real Madrid)
  • Laia López (Real Madrid)
  • Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)
  • Alba Cerrato (Sevilla)
  • Laura Martín (Villarreal)
  • Alejandra Gómez (Wake Forest ES)

