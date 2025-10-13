La selección española sub-19 vuelve a citar a Elena Vázquez y a Redru

Redru en el encuentro entre Deportivo y Braga del Teresa Herrera Quintana

La selección española sub–19, vigente campeona de Europa en su categoría, se concentrará para disputar dos partidos internacionales amistosos ante la selección francesa. David Aznar y su cuerpo técnico han citado a 24 futbolistas, entre las que se encuentran las deportivistas Elena Vázquez y Paula Redruello ‘Redru’.

La concentración tendrá lugar en Alfaz de Pi (Alicante) entre el lunes día 20 hasta el martes 28 de octubre. Durante esos días, las jugadoras prepararán los dos choques ante el combinado galo que se disputarán el sábado 25 y el mismo martes 28, ambos a las 11.00 horas.

La cita servirá como preparación previa para la Ronda 1 del Campeonato de Europa sub-19. El combinado nacional, defensor del título, quedó encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Bélgica e Islas Feroe. El debut de España en dicha competición, en la que esperan estar Elena y Redru, será el próximo 26 de noviembre.

El primer equipo del Deportivo no perderá la posibilidad de contar con sus dos canteranas, puesto que la Liga F hará un parón de selecciones.

La convocatoria completa es la siguiente: