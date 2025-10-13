El Deportivo se adentra en un bucle de presión del que no logra salir

Monteagudo encara a Morcillo en el partido entre Deportivo y DUX Logroño Germán Barreiros

No iba a ser un camino de rosas. Eso estaba claro. No por moverse bien en el mercado de fichajes y ser capaz de retener a sus principales baluartes iba a tener el Deportivo el top 8 de la Liga F asegurado. Y el pasado sábado el DUX Logroño, recién ascendido a la máxima categoría, se lo dejó claro. De la misma forma que hizo el Alhama ElPozo hace dos fines de semana. O el Madrid CFF en la quinta jornada.

El problema es que parece no haber ninguna diferencia respecto a la temporada pasada. Todavía quedan 23 encuentros por disputar, pero la realidad actual es que el cuadro blanquiazul lucha por el mismo objetivo que en el curso anterior: alejarse de la zona de descenso, la que tiene a tan solo dos puntos.

El empate del sábado no hizo más que confirmar que el conjunto coruñés está en un bucle del que no logra salir; un bucle que la temporada pasada podía aferrarse a la excusa de ser un equipo recién ascendido. Pero en esta campaña eso ya no sirve, a pesar de que el Deportivo siga perdiendo puntos como si mantuviese esa condición de novato.

A peor

La pelea en la que está sumido el cuadro dirigido por Fran Alonso pasada la séptima fecha liguera es la del descenso. Por mucho que el objetivo fuese otro. Sin embargo, las sensaciones empeoran y la presión parece empezar a pesar a nivel psicológico.

La pretemporada y el mercado del Deportivo sirvieron para ilusionar a la afición. Pero los encuentros amistosos quedaron a un lado y la escuadra blanquiazul dejó de responder cuando más necesario era que lo hiciese.

El bloque defensivo ya no transmite la misma confianza. Al menos así lo revelan los números. El Dépor ha encajado doce goles en siete partidos y solo hay dos equipos en Liga F que acumulan una cifra mayor en su casillero: DUX Logroño (14) y Alhama ElPozo (19). Dos conjuntos que fueron capaces de empatar y ganar al cuadro herculino respectivamente. Y eso que ambos ya jugaron ante el Barcelona —el cuadro riojano recibió cuatro goles y el murciano ocho—, rival que desvirtúa la media de goles encajados.

Para escalar puestos en la clasificación, la defensa es uno de los principales pilares. Uno de esos que no debe tambalearse con cada acercamiento rival. Sobre todo cuando hacer un gol supone tanto esfuerzo. Las llegadas de las jugadoras deportivistas se cuentan con los dedos de una mano, así que tirar por la borda los pocos goles logrados, no es el mejor de los planes para sumar.

Por momentos

El fútbol son rachas, sí. Lo malo es que al Dépor las buenas rachas le duran más bien poco. El equipo demostró el pasado sábado que es capaz de crear un buen fútbol, pero lo reveló durante un tiempo insuficiente para ganar. Con el gol de Isina al filo del descanso, todo lo que había construido en la primera mitad se fue al garete.

Son pocos los momentos del partido en el que la precisión impera sobre la precipitación. Algo que priva al equipo de ser protagonista con balón y, sobre todo, de practicar un fútbol fluido.

El Deportivo ya debería haber aprendido la lección que la máxima categoría le dio la temporada pasada. Si perdonas, pierdes. Porque lo del sábado pasado terminó en tablas (2-2), pero las blanquiazules se marcharon de Riazor con la sensación de haber caído derrotadas después de que un recién ascendido le hiciese ver que los partidos duran 90 minutos y no 30.

El margen de mejora es amplio, más de lo que se preveía, y todavía hay tiempo para revertir la situación, pero los puntos que no se han ganado ya, son irrecuperables. El Deportivo, cuerpo técnico y plantilla, debe reaccionar cuanto antes.