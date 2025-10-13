A Fran Alonso le urge dar con la tecla que haga al Dépor funcionar

Fran Alonso observa el encuentro ante el Badalona Women desde la banda Germán Barreiros

Desde su llegada al equipo, Fran Alonso se ha mostrado como un entrenador que confía en su trabajo y en su equipo de una forma ciega. De hecho, pocas han sido las variaciones que ha implantado desde que tomó las riendas del Deportivo. Ha convertido la defensa de cinco en una seña de identidad del conjunto coruñés, aunque en este arranque liguero no esté dando los frutos esperados.

En más de una ocasión, el técnico madrileño ha defendido la amplitud de su plantilla y la posibilidad de hacer rotaciones para garantizar la condición camaleónica del equipo y la implicación de todas sus jugadoras. Sin embargo, pasada la séptima jornada apenas se han visto cambios significativos más allá de algunos obligados por lesión.

La plantilla del Deportivo es, sobre el papel, equilibrada en todas sus líneas. Todas las posiciones están, como mínimo, dobladas. De esta forma, Fran Alonso cuenta con distintas variantes para configurar el sistema adecuado en cada partido. Pero la realidad dictamina otra cosa. Y es que los cambios realizados suelen responder más a circunstancias forzadas como lesiones y molestias físicas, que a decisiones tácticas.

Inês se ha consolidado en la portería durante una temporada más. En la defensa, el bloque no ha sufrido variaciones de carácter técnico o táctico. Si Samara, Barth, Raquel, Vera y Monteagudo están en condiciones de jugar, son ellas las que confirman la línea de cinco, independientemente del rival. De hecho la única vez que Fran Alonso introdujo un cambio táctico en esa posición, fue cuando alineó a Olaya en el lateral izquierdo y no a Monteagudo ante el Real Madrid.

Cuando Samara ha sufrido problemas físicos, la elegida para sustituirla en el once inicial fue Paula Novo. Lo mismo ocurrió con las bajas por lesión de Vera o Raquel, cuya ausencia fue cubierta por Elena Vázquez o Marina Artero.

Donde más dudas ha mostrado Fran Alonso es en el centro del campo. Paula, Henar y Lucía han ido alternando su presencia. La contundencia de la asturiana se complementa con la calidad de la catalana y suelen ser las habituales en esa zona del campo, acompañadas de Olaya. La ex del Real Madrid ha recuperado una posición que había perdido en el Deportivo, la de mediapunta. Y aunque no es la primera vez que confirma que es su puesto favorito, no termina de lucir igual que lo hizo en la campaña anterior.

La delantera ha estado marcada por las lesiones de Millene, máxima goleadora blanquiazul en la temporada pasada, y de Espe Pizarro. El técnico madrileño ha cubierto sus bajas alternando a Bárbara y Marisa. Ahora que la brasileña ya se encuentra recuperada, no hay dudas de que volverá a ser la delantera predilecta para Fran Alonso.

Un sistema con dudas

Lo cierto es que si el Deportivo quiere tener ese protagonismo con el balón del que habla su técnico, debe encontrar una estabilidad en el sistema. Por lo pronto, el ataque conformado por dos puntas aleja al equipo de crear peligro. Sobre todo porque conectar con la zona más ofensiva supone para las blanquiazules un esfuerzo mucho mayor, dado que las laterales sufren para encontrar apoyos.

Todavía queda margen para experimentar, aunque lo ideal sería que Fran Alonso diese con la tecla cuanto antes. La temporada es joven, pero los puntos ya perdidos son irrecuperables y urge encontrar un sistema que permita al Deportivo explotar todas sus virtudes.