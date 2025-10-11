Otro recién ascendido, DUX Logroño, para un Deportivo con la presión de ganar

Monteagudo conduce el esférico en el encuentro ante el Madrid CFF Germán Barreiros

Todo parecía haber empezado de la mejor manera para el Deportivo, pero poco duró la alegría del invicto. Tres jornadas, de forma concreta. Ahora, lo que se había convertido en un buen inicio, con cinco puntos de nueve posibles, se ha vuelto oscuro y el balance ya sale a deber. Eso ya está hecho y no existe todavía una máquina del tiempo que permita volver atrás, así que el Deportivo solo puede echar la vista hacia el futuro más cercano para tratar de revertir la mala racha. Ese futuro ya es presente: es hoy, en Riazor, ante el DUX Logroño (19.00 horas).

Tres fines de semana sin puntuar son muchos. Sobre todo para un equipo que tiene en una de las paredes del vestuario el objetivo de la temporada: “Top 8 de la Liga F”. Por lo pronto y, a las puertas de disputar la séptima fecha de la máxima competición, el Deportivo está lejos de alcanzar esa meta. Afronta el choque de hoy desde el undécimo puesto, en el que está merced a los cinco puntos cosechados en los tres primeros partidos.

Más abajo todavía está su rival de hoy, el DUX Logroño. El conjunto dirigido por Héctor Blanco acumula tres puntos en su casillero logrados con tres empates (contra Real Madrid, Badalona Women y Granada).

El equipo riojano es un recién ascendido, una condición que debería servir al Deportivo para aprovechar y poner fin a la mala racha. Todo en exceso es perjudicial, como puede ser en el caso de la confianza. Sin embargo, el cuadro coruñés ya aprendió el pasado domingo, con la derrota ante el Alhama ElPozo (3-1) que enfrentarse a un ‘novato’ en la categoría, no es sinónimo de victoria.

Por si fuese poco aliciente el de volver a la senda del triunfo, Fran Alonso tiene su plantilla casi al completo. Solo falta Espe Pizarro, que ya pisa el césped, aunque continúa en fase de recuperación. Vuelve Raquel después de estar fuera durante tres encuentros por molestias y Millene apunta a regresar a la titularidad.

Otra que parece haber dejado atrás los problemas físicos es Inês Pereira, suplente el pasado domingo después de haber afrontado una semana con entrenamientos personalizados. Salvo sorpresa, la meta lusa regresará al once inicial.

Para no repetir

La referencia más cercana está en la temporada 2024-25. En la décima fecha, el Deportivo cayó ante la Real Sociedad en Riazor (0-1). Fue la primera de las cinco derrotas que acumuló en aquella racha. Después de irse de vacío contra el equipo txuri-urdin, vinieron los partidos frente al Espanyol (0-1), Sevilla (1-2), Granada (0-5) y Real Madrid (1-4). Cinco jornadas sin puntuar que se coronaron como la peor racha de la campaña pasada. El Deportivo ya tiene el espejo en el que no quiere mirarse y en su mano está el frenar esta situación cuanto antes.

No fue la última vez que encadenó una mala racha en el curso pasado. Después de recuperar el rumbo, ya con Fran Alonso como técnico, Levante (1-0), Granada (1-2) y Barcelona (4-0) devolvieron al equipo coruñés a la realidad en las jornadas 26, 27 y 28 respectivamente. No pasó de ahí y, en la siguiente, el Dépor firmó la permanencia ante el Sevilla (1-1) en Riazor. Hoy, un empate puede incluso ser insuficiente para maquillar la situación actual.

Lección aprendida

Armas hay. Solo falta sacarlas a relucir. La escuadra coruñesa debe ser protagonista con balón ante equipos como el DUX, sin descuidar la defensa, una faceta que parece haberse debilitado en los últimos partidos.

El Dépor aprendió la lección contra el Alhama ElPozo. Y con la lección aprendida recibirá a un DUX que juega de una forma muy similar. Al cuadro de Héctor Blanco no le importa ceder el esférico al rival. Se siente cómodo en las transiciones y futbolistas como Paula Partido, Isina o Mia Asenjo comandan los contragolpes con peligro. Es en estos encuentros en los que el Deportivo debe hacer valer la serenidad y no la precipitación.

Fran Alonso lo tiene claro: “Espero ver a un equipo que muerde, agresivo, con hambre y que sale a por todas”. Riazor y su gente, espera lo mismo.