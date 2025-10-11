Fran Alonso, decepcionado: "Este empate sabe a derrota, no hemos sabido matar el partido"

Fran Alonso en la sala de prensa de Riazor

Tras el empate ante el DUX Logroño, Fran Alonso se mostró decepcionado por haber dejado escapar la victoria después de lograr una renta de dos goles. El técnico madrileño transmitió una imagen de tristeza, algo poco habitual en él, y calificó a su equipo de ingenuo.

Valoración del partido: “Empezamos muy bien, en 30 minutos teníamos dos goles a favor y uno anulado por fuera de juego. Les estábamos haciendo daño y el plan de partido estaba saliendo perfecto. Nos hizo mucho daño el gol antes del descanso. La segunda mitad ha sido muy mala y este empate sabe más a derrota”.

Cambios con respecto a la segunda parte: “Somos un poco ingenuas como equipo, no hemos sabido matar el partido. Lo teníamos que haber dormido y que a partir del 45 no se jugase más. Hubiese sido otro partido. Nos hizo mucho daño psicológicamente el gol al filo del descanso y en la segunda mitad no hemos estado bien, esto es como una derrota”.

Millene, primer gol en la temporada: “Sabemos que Millene nos da mucho, estoy contento por ella. Se le ha acabado el fuelle, lleva mucho sin jugar, nos ha ayudado mucho y cuanta más fuerza tenga, más nos va a ayudar”.

Plan en la segunda parte: “Queríamos seguir apretando arriba, seguir siendo verticales, les estábamos generando daño a la espalda y no hemos estado acertadas, hemos estado nerviosas”.

Presión psicológica: “Creo que es algo más individual. Estoy contento por la reacción después de una mala imagen el finde pasado. El equipo ha estado muy bien en la primera parte. Tenemos que asegurarnos de que los partidos duran 90 minutos, tener esa picardía en los momentos clave. No estamos donde queríamos estar, queremos tener más puntos. Esto acaba de empezar y seguimos con confianza en el grupo. Sigo creyendo, el equipo va a estar mejor en las próximas semanas”.

Cuatro semanas sin ganar: “Es duro porque no queremos perder, salimos siempre a ganar, teníamos la ilusión de conseguir los tres puntos. Veíamos que estaba cerca y es un empate que sabe a derrota, es duro. Vamos a quedarnos con esa mejoría y esa garra de la primera parte, hemos tenido mucha concentración y debemos seguir trabajando en esa línea y seguro que las victorias y los tres puntos llegarán”.

Palabras del técnico rival

La decepción de Fran Alonso hizo contraste con la alegría de Héctor Blanco, técnico del DUX Logroño. Su equipo todavía no ha logrado una victoria, pero la reacción de sus jugadoras le ha bastado para salir de Riazor con una sonrisa.

Valoración del partido: “Entramos bien, pero con dos errores individuales nos han hecho dos goles y se nos ha puesto muy cuesta arriba en los primeros minutos. El equipo tuvo personalidad, estuvimos metidas en el partido y ese gol antes del descanso nos dio mucha moral. En la segunda parte hemos estado muy agresivas sin balón y hemos generado. Nos hubiera gustado habernos llevado los tres puntos de aquí, pero esos errores nos han costado”.

Reacción del equipo: "Es muy positivo porque el Dépor es un equipo muy fuerte, con grandes jugadoras y con un gran entrenador como es Fran. Ir así por debajo y conseguir el empate es para estar satisfecho".