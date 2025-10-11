El Una X Una del Dépor-DUX Logroño: A Bárbara solo le faltó el gol

Bárbara Latorre deja atrás a Rebeca en el partido entre Deportivo y DUX Logroño Germán Barreiros

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras el empate ante el DUX Logroño.

El segundo acto deja al Deportivo sin una victoria necesaria (2-2)

INÊS PEREIRA (6)

No tuvo mucho trabajo. Colocó al equipo para ayudar a frenar las transiciones del rival. Nada que hacer en los goles.

SAMARA ORTIZ (5)

No fue el mejor encuentro de la lateral. Incapaz de aportar en ataque. Sufrió en defensa con Paula Partido.

MERLE BARTH (7)

Segura en defensa. Midió bien para ir al suelo y cortar los contragolpes del cuadro vinotinto.

RAQUEL GARCÍA (7)

Salió de zona para apretar y evitar que las atacantes rivales no pudiesen recibir cómodas.

VERA MARTÍNEZ (7)

Mantuvo a raya a Asenjo. En el segundo gol del DUX, no fue capaz de imponerse a la altura de Mawete.

PAULA MONTEAGUDO (6)

Dejó un detalle en banda que permitió al Dépor avanzar. No terminó de sentirse cómoda en el encuentro.

HENAR MUIÑA (6)

Trabajó y cortó algunos contraataques peligrosos. Con balón cometió errores que costaron algunos sustos.

LUCÍA MARTÍNEZ (5)

Regresó a la titularidad, pero no terminó de encontrar su sitio. Sobrepasada con balón. Fue el primer cambio.

AINHOA MARÍN (7)

Hizo el primer gol del Dépor y en la primera mitad creó peligro constante; en la segunda, le tomaron la medida.

MILLENE CABRAL (8)

Abrió su casillero personal desde el punto de penalti. Sostuvo el ataque del equipo con su juego de espaldas.

BÁRBARA LATORRE (8)

Asistió a Ainhoa en el primer gol, provocó el penalti que supuso el segundo del equipo y el VAR le anuló el que sería el tercero del Deportivo. Leyó a la perfección lo que pedía el partido, dio pausa cuando el equipo lo necesitaba y le imprimió ritmo al partido para crear peligro arriba. En la segunda parte acusó el cansancio y tuvo que ser sustituida.

Los cambios

OLAYA RODRÍGUEZ (6)

Buscó la victoria con empeño.

MARINA ARTERO (5)

Ayudó en defensa.

MARISA GARCÍA (4)

Pasó desapercibida.

EVA DIOS (4)

Intentó aportar en ataque, pero sin apenas éxito.

PAULA GUTIÉRREZ (5)

Trató de recuperar la posesión y dar calma al juego.