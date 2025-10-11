El segundo acto deja al Deportivo sin una victoria necesaria (2-2)

Millene en el encuentro ante el DUX Logroño Germán Barreiros

Un Dépor de más a menos dejó escapar la victoria ante el DUX Logroño, que se marcha de Riazor con un punto que sabe a gloria (2-2). El cuadro blanquiazul no fue capaz de mantener la renta de dos goles lograda merced a las dianas de Ainhoa y Millene después de una segunda mitad que nubló sus ideas.

Fran Alonso apostó por revolucionar el once. Olaya, Paula Gutiérrez y Marina Artero partieron desde el banquillo, algo poco habitual en el inicio de curso. Regresaron a la titularidad Raquel y Millene, acompañada de Bárbara y Ainhoa a los costados; Lucía recuperó el lugar en el once inicial y compartió medio del campo con Henar.

La presión por ganar era evidente, aunque en los primeros minutos, el Deportivo buscó elaborar con paciencia. Sin embargo, tal y como habían empezado los últimos encuentros, fue su rival el que se acercó a la portería, aunque sin un peligro evidente para Inês.

Las blanquiazules lo tenían claro. Si querían llevarse los tres puntos, no podían perdonar las ocasiones que tuviesen. Y en la primera que tuvo el cuadro coruñés, la de siempre, Ainhoa Marín puso el 1-0 en el electrónico en el minuto 7 de partido. Bárbara presionó un pase comprometido de Marta a Nata y robó al borde del área. Parecía que iba a disparar de primeras, pero la templanza le permitió dejar a la ‘14’ sola delante de Miralles para abrir el marcador.

Con el gol deportivista, la escuadra riojana buscó explotar una de sus mayores virtudes, las transiciones por medio de Asenjo y Paula Partido. Pero Vera, Raquel y Barth no les cedieron ni medio metro.

La presión que había servido para hacer la primera diana, surtió efecto de nuevo en el minuto 22. Bárbara robó, quiso colgar el centro y Rebeca lo impidió con su brazo derecho. Alicia Espinosa no dudó y señaló la pena máxima. Balón para Millene, que lo colocó en el punto de penalti y de ahí, para dentro. 2-0 y explosión de alegría en Riazor como muestra de las ganas que había de celebrar.

Cómodas

El gol le sentó a las mil maravillas a un equipo que demostró que es capaz de jugar el balón cuando se impone la paciencia y no la precipitación. Fue así como el Dépor estuvo a punto de ampliar todavía más la ventaja con un tanto que no subió al marcador por un fuera de juego previo. El cuadro coruñés recuperó, movió y encontró a Bárbara. La zaragozana regateó a su par hacia dentro y puso la redonda en la escuadra, aunque minutos más tarde, el VAR anuló la obra de arte de la extremo blanquiazul.

Todo parecía encaminarse hacia el descanso, pero ya en el tiempo extra, el DUX Logroño encontró petróleo en una jugada aislada. Paula Partido centró a Isina que, de tacón recortó distancias al filo de la marcha a vestuarios. Lo que parecía tener el Deportivo controlado, se vino abajo en un momento. Por delante quedaban aún 45 minutos para recuperar la distancia perdida o, como mínimo, aguantar la victoria.

Sobre el verde de Riazor no estaba todo dicho. El DUX Logroño no iba a dejar la victoria en bandeja al Dépor y Falfán no tardó en meter el primer susto. El esférico quedó muerto en el borde del área y la ‘14’ vinotinto la enganchó con demasiado ímpetu y la envió por encima de la meta defendida por Inês, para suerte del equipo blanquiazul.

Poco tardó en llegar el segundo aviso del cuadro dirigido por Héctor Blanco. Aviso que no se convirtió en gol merced a un fuera de juego. En una falta lateral, Asenjo cazó un rechace para poner el empate en el marcador. Alicia Espinosa acudió al VAR para revisarlo y, después de unos minutos, señaló el fuera de juego.

El Deportivo empezó a jugar con fuego y el equipo rival se vino arriba. Era momento de demostrar madurez y aguantar el chaparrón riojano. Costó que las blanquiazules recuperasen la comodidad de los anteriores 45 minutos, pero pasada la hora de juego, la encontraron merced a varias posesiones largas que terminaron en acercamientos a Miralles.

Caída

Cuando parecía que el Dépor hacía que las aguas volvieran a su cauce, llegó el jarro de agua fría. Mawete, sin oposición, cabeceó un centro de Isina directo al fondo de las mallas para remontar el 2-0 inicial y devolver las tablas al electrónico en el minuto 69.

Para colmo, después de que Fran Alonso hiciera ingresar a Marina Artero y a Marisa, Millene le hizo saber con un gesto que no daba más. La brasileña no daba más después de 80 minutos de sacrificio puro y en su lugar entró Eva Dios.

A punto estuvo el Dépor de perderlo todo. El cuerpo técnico del DUX Logroño pidió la revisión por un posible penalti de Samara, pero Alicia Espinosa lo tuvo claro y no cayó en el engaño de Annelie.

Poco más sucedió en el encuentro. Con el pitido final, el conjunto herculino volvió a sumar, pero se marchó de Riazor con la sensación de haber perdido dos puntos y no de haber ganado uno.

Para rematar, la afición demostró su descontento con el resultado final y pidió, de una forma tímida, la dimisión de Fran Alonso.