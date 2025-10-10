Fran Alonso pide valentía: "Espero ver mañana un equipo que muerde y que sale a por todas
El técnico madrileño reconoció que el Deportivo tiene ante el DUX Logroño lo oportunidad de revertir la situación
El Deportivo recibe mañana al DUX Logroño en Riazor (19.00 horas) y Fran Alonso lo tiene claro: es el momento para cortar la racha de tres derrotas consecutivas que acumula el equipo blanquiazul. El técnico madrileño analizó la situación y reconoció que la imagen mostrada en la última jornada no debe repetirse.
DUX Logroño después de tres derrotas consecutivas: “Lo afrontamos con mucha ilusión y con ganas de maquillar una actuación con la que no estamos contentas y que creemos que es inaceptable. Queremos que no se vuelva a repetir. Es un partido en casa, una buena hora, queremos revertir esta mala racha y darle una alegría a nuestra afición. Tenemos ilusión para afrontarlo”.
Mala racha después de un buen inicio: “Creo que todos los equipos pasan por rachas. Desde pretemporada el equipo ha estado en constante crecimiento. Hemos mejorado muchos aspectos con respecto al año pasado. Este último partido nos ha entristecido y nos ha hecho reflexionar. No aceptamos esa imagen, no está en concordancia con los valores del club, con el escudo, con la camiseta. La reacción de las jugadoras ha sido buena durante toda la semana. Queremos tener una buena actuación para poder olvidar y seguir. Creemos que va a ser un buen año, a pesar de que venimos de una mala racha”.
Bajas: “Quitando a Espe, que aunque ya está en campo todavía no va a poder disputar minutos, está en fase de recuperación, el resto de la plantilla está disponible. Estamos contentas, jugadoras como Millene y Raquel, con mucha veteranía y experiencia, aportan muchísimo al equipo. El tenerlas disponibles es muy importante para nosotras. No solo porque cuando juegan pueden aportar, sino también porque aprietan mucho a las jugadoras que luchan por esas mismas posiciones. Eso también nos ha ayudado a mantener el positivismo”.
Portería, rotación ante el Alhama: “Yohana venía apretando, lo estaba haciendo muy bien. Inês en el último partido en casa, ante el Madrid CFF tuvo problemas físicos y aunque al final pudo continuar, entrenó modificada durante la semana. La decisión viene tomada por un poco de mezcla, de la buena forma de Yohana con las molestias de Inês. Ya están las dos al 100%. La decisión sobre quién jugará mañana está tomada, pero se la comunicaremos primero a ellas”.
Cambios de cara al partido: “Nos ha faltado valentía. Salimos siempre a presionar alto, pero a veces nos falta ese medio metro y nos rompen la presión. Los repliegues no fueron tan intensos como deben. La reacción ha sido espectacular, hicimos autocrítica después de un partido muy malo. La reacción ha sido la que tiene que tener un equipo con hambre. Nos dolió de verdad. Espero ver mañana un equipo que muerde, agresivo, con hambre y que sale a por todas. Ante el Madrid CFF, en la segunda parte, se vio. Lo podemos hacer, nos lo tenemos que creer. Esta semana, cada entrenamiento ha sido mejor”.
DUX Logroño: “Es un equipo físicamente muy fuerte, son jugadoras con mucha envergadura. Las faltas laterales llevan mucho peligro, no sé si es un 70% o un 80% de primeros contactos. Vamos a tener que estar muy concentradas. Son muy peligrosas en la transición, con jugadoras rápidas y fuertes arriba y no les da miedo tener el balón. Me espero a un Deportivo agresivo, dominante y que sea capaz de someter al rival. Eso es lo que espero que pase. Es una final para los dos equipos, va a ser un partido difícil, pero tengo plena confianza en las jugadoras. Con la ayuda de la afición, vamos a tener un muy buen partido y un muy buen resultado”.