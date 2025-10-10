Mi cuenta

Dépor Femenino

El Deportivo ya conoce la fecha y hora de su estreno en Copa de la Reina ante el Guiniguada Apolinario

El cuadro blanquiazul tendrá que afrontar una semana con tres encuentros lejos de A Coruña

Bea Arrizado
Bea Arrizado
10/10/2025 17:04
Ainhoa Marín en el último encuentro del Dépor en la Copa de la Reina 2024-25
Carlota Blanco

Aunque en estos momentos el Deportivo está centrado en la competición liguera, la Copa de la Reina ya asoma en el horizonte más cercano del equipo herculino. Tras conocer a su rival el pasado lunes, ahora el cuadro dirigido por Fran Alonso ya tiene fecha y hora para medirse al Guiniguada Apolinario: miércoles 5 de noviembre a las 19.00 (hora insular).

Trofeo Copa de la Reina

El Deportivo ya conoce a su rival para la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

Más información

Tal y como ha informado la Real Federación Española de Fútbol, el encuentro no se podrá seguir por ningún canal. Los partidos de la tercera eliminatoria copera que sí tendrán cobertura mediática serán el Real Oviedo-Sevilla (Teledeporte) y el Valencia-Espanyol (Teledeporte y 3Cat).

Habrá que ver cómo afronta el Deportivo una semana llena de encuentros claves, todos ellos lejos de Riazor. Arrancará el mes de noviembre visitando al Eibar (sábado 1 a las 16.00 horas). Cuatro días después, la escuadra coruñesa viajará a Gran Canaria para disputar la eliminatoria copera, a partido único. Rematará la semana con plato fuerte: el Barcelona, en el Johan Cruyff (domingo 9 a las 12.00 horas). 

En poco más de nueve días, el Deportivo tendrá que viajar un total de 7.882 kilómetros para jugar tres partidos.

