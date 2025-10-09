Solo Barcelona y Athletic Club superan a la afición del Deportivo

Espectadores en el encuentro entre Deportivo y Betis de la temporada 2024-25 Javier Alborés

La Liga F tiene una asignatura pendiente, una en la que el Deportivo contribuye al aprobado: la asistencia a los estadios. Si bien es cierto que en los últimos años la expectación es cada vez mayor, son muchos los campos que lucen desangelados jornada tras jornada. Sin embargo, el Deportivo es ese alumno de la máxima competición española que arrima el hombro para elevar la media y maquillar el resultado final.

Puede parecer que Riazor, cada fin de semana que acoge un partido de Liga F, está vacío. Nada más lejos de la realidad. Las cámaras que ofrecen la señal de los encuentros disputados en el feudo blanquiazul se colocan en la zona de Tribuna, la misma en la que se ubican los espectadores. De esta forma, la grada de Preferencia es la que aparece en la retransmisión; el espacio en el que no hay aficionados.

Lo explicó Kevin Cabado, director deportivo, en la rueda de prensa ofrecida el pasado 23 de septiembre: “Hay que conocer el contexto. Siempre parece que hay poco aforo porque el tiro de cámara no está hacia la grada en la que hay gente y eso genera que no se vea la expectación que realmente hay”.

Podía haber dudas, pero los datos avalan la decisión de jugar en Riazor y no en Abegondo. El campo Arsenio Iglesias (anteriormente denominado campo 1), tiene un aforo de 998 espectadores. En la campaña pasada, solo hubo tres encuentros en los que la cifra fue menor que esa: Costa Adeje Tenerife (609 espectadores), en la jornada 23; Levante Badalona (921), en la 25 y Granada (931), en la 27.

Toda la gente que presenció los doce partidos restantes que tuvieron Riazor como escenario, no podrían haber asistido a Abegondo. Mucha afición se tendría que quedar fuera y, para el Deportivo, no hay mayor reclamo que ese para jugar en Riazor.

“Las jugadoras se sienten cómodas y nos han pedido jugar en Riazor. Toda la gente que viene a los partidos no cogería en Abegondo. Hay cero dudas”, fueron palabras de Kevin Cabado que sirvieron para despejar cualquier interrogante y ratificar la decisión de la entidad coruñesa.

En el podio

Si el Deportivo se encarga de subir la media, Barcelona y Athletic Club hacen lo propio. En el curso pasado, el equipo blaugrana lideró el ránking de asistencias muy por encima del resto. A final de temporada, la media de espectadores en sus encuentros como local fue de 6.711. Le siguió el conjunto bilbaíno, que durante varias jornadas estuvo por detrás del Deportivo. Sin embargo, abrir las puertas de San Mamés elevó la media hasta los 5.116 espectadores.

Completa el podio el Deportivo. De las quince fechas jugadas en el feudo blanquiazul, trece fueron en presencia de más de 1.000 personas. Atesoró la escuadra coruñesa, a final de campaña, una media de 1.980 espectadores.

Para siempre quedará marcado el partido de regreso a la máxima categoría, ante el campeón de todo, el Barcelona. Riazor acogió a 7.364 en la primera fecha de la 2024-25, una cifra insuperable para las venideras. Y si el estreno estuvo bien acogido por la afición deportivista, no fue menos la despedida. Contra el Sevilla, en la jornada 29, el cuadro dirigido por Fran Alonso se jugaba la permanencia en Liga F. Los adeptos no fallaron y se personaron en Riazor para animar a su Deportivo y firmar así la segunda mejor asistencia de la temporada: 5.093 espectadores.

Presente

Por lo pronto, la casa del Deportivo solo ha presenciado tres jornadas: Badalona Women (1.065), Athletic Club (1.015) y Madrid CFF (1.340). En todas ellas se ha confirmado que el reclamo que suscita el equipo imposibilitaría a toda la afición acudir a los partidos si estos se jugasen en Abegondo.

A pesar de ser el Deportivo uno de los equipos con más espectadores a lo largo de la temporada, tanto la dirección deportiva como la plantilla tienen claro el objetivo: atraer a más gente, un propósito que pasa por ofrecer un juego más vistoso y, cómo no, resultados positivos.