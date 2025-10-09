Millene: "Lo que no podemos permitirnos es no competir"

Millene, durante un calentamiento con el Dépor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El regreso de Millene es una de las buenas noticias para el Dépor femenino después de los últimos malos resultados. La delantera espera volver lo antes posible a su mejor versión y como una de las jugadoras importantes del vestuario lanza un mensaje tras las derrotas recientes:

Vuelta tras la lesión. Estoy en mi proceso de regreso, es poco a poco, me perdí casi toda la pretemporada y lo noto. El equipo está a un nivel y aún me queda para llegar a ese nivel. Pero me encuentro bien, con ganas de aportar al equipo y sumar minutos".

Qué le pide Fran Alonso. Creo que solo con el sistema ya se nota un poco la diferencia. El año pasado era más punta referencia y este año estamos jugando solo con dos. Esa relación con la otra punta, jugar de espaldas, romper al espacio. Es más completo. Trato de ayudar en todo lo que pueda. El año pasado me veía más vertical y este año hay más posibilidades de bajar el balón, recibir y crear espacios para mis compañeras".

Mala racha. Una temporada son momentos, los hay malos y buenos. No nos podemos permitir el no competir, tiene que ser base para este equipo. Son partidos para aprender, seguir trabajando y potenciar esas partes que son nuestras fortalezas. Tenemos mucha confianza en el equipo y en podemos hacerlo bastante mejor".

Derrota en Alhama. El último partido nos tocó un momento, de los errores se aprende, hay partidos malos, hay que normalizarlos, pero es una oportunidad para mejorar. Los errores duelen, porque te sientes vulnerable, peor tenemos que seguir a lo nuestro, aprender de todo. Es Liga F y todos los equipos te van a competir".

Nuevo reto. Semana nueva, mirar los errores, mejorar, el objetivo es el DUX Logroño y tenemos que salir a competir u a dejárnoslo todo. Hay que mejorar y tenemos margen para ello, tenemos ganas de que llegue el fin de semana y competir en el campo.