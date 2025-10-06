La defensa de cinco del Deportivo hace aguas

Las jugadoras del Deportivo se lamentan tras recibir un gol ante el Madrid CFF Germán Barreiros

No por acumular más gente en campo propio se defiende mejor. Ni tampoco por amontonar más jugadoras en la parcela defensiva se van a reducir los goles encajados. La clave está en la organización, algo que le está faltando al Deportivo en estas últimas jornadas. Tres partidos y nueve dianas recibidas es un balance que preocupa a la afición blanquiazul. Sobre todo porque a este equipo le cuesta un mundo pisar el área rival.

El Alhama saca los colores a un Deportivo sin ideas (3-1) Más información

Si algo había conseguido el Dépor en el curso pasado, fue armar un bloque bajo de complicada intromisión. Llegar a la meta defendida por Inês Pereira no era tarea fácil para las adversarias. Fran Alonso había logrado levantar un muro que permitía al conjunto coruñés sacar puntos significativos.

Sin embargo, ese muro parece haberse desarmado con demasiada facilidad y, en consecuencia, el Deportivo acumula unos números que empeoran los que reflejaba su casillero en la temporada pasada a estas alturas.

Los puntos son los mismos (6), pero en la parcela goleadora, la escuadra blanquiazul mantiene una diferencia todavía mayor. Se enfrenta el Dépor, en este arranque de campaña, al mismo problema del curso anterior: la falta de acierto en la zona ofensiva. Lo peor es que a ese debe se le suma ahora el defensivo. Pasada la sexta jornada, en la 2024-25, el conjunto coruñés había recibido ocho goles. Hoy por hoy, esa cifra se eleva hasta los diez.

Desorden

El principal factor que impide al Deportivo conformar un bloque sólido es el orden defensivo. O más bien, el desorden. En teoría, una zaga compuesta por cinco futbolistas ha de ofrecer una mayor resistencia. Sin embargo, las jugadoras no terminan de encontrarse cómodas con el sistema.

Quedó patente ante el Real Madrid. Los cuatro goles encajados ante el conjunto dirigido por Pau Quesada destaparon una serie de carencias impropias de un equipo que quiere pelear por meterse en el top 8 de la Liga F, tal y como asegura la frase que preside su vestuario en el Dépor Training Center en Abegondo.

Faltó dureza en las disputas. Pero eso es un tema de actitud que se puede solucionar de una forma más sencilla. Más complicado es ya solventar los ajustes tácticos.

El doblete de Däbritz llegó con dos balones a la espalda de la defensa; el tanto de Athenea, con un pase hacia la propia cántabra, que entró desde segunda línea libre de marca; la diana de Weir quizás es la que más carencias destapó. En el área había cinco jugadoras del Deportivo y tres del Real Madrid. Eva Navarro puso un centro que primero remató Alba Redondo al palo. Al rechace llegó Weir antes que nadie y envió a placer el esférico al fondo de las mallas.

En zona

Ante el Madrid CFF volvió a ocurrir algo similar. Esta vez, a balón parado. El cuadro madrileño dispuso de una falta lateral que el Deportivo eligió defender en zona. Y si el marcaje individual necesita orden, en la defensa zonal es primordial la coordinación. No la hubo y Marcetto recibió sola en el segundo palo. Puso un balón perpendicular a la línea de gol que pudieron rematar hasta cuatro jugadoras, todas ellas libres de marca. Era impensable que ninguna de ellas hiciese gol y fue así como el Deportivo perdió el partido al filo del pitido final.

Las pérdidas de marca están costando puntos al cuadro dirigido por Fran Alonso. El segundo gol del Alhama ElPozo llegó de la misma forma. Paula Novo, mal perfilada, pierde la referencia de Astrid, que termina ganándole la espalda y rematando sola ante Yohana.

Aún queda mucho tiempo para revertir la situación, pero el Deportivo no puede despistarse más. Sobre todo si quiere abandonar la pelea por el descenso y escalar puestos en la clasificación.