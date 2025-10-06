Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Deportivo ya conoce a su rival para la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

El conjunto dirigido por Fran Alonso tendrá que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria para medirse al Guiniguada Apolinario

Bea Arrizado
Bea Arrizado
06/10/2025 17:32
Trofeo Copa de la Reina
Trofeo Copa de la Reina
RFEF

Este mediodía tuvo lugar el sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina 2025-26. Todos los emparejamientos se pudieron seguir a través del canal de Youtube oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

No tardó mucho en salir la bola del Deportivo. Fue la cuarta. Justo antes salió la de su rival, el Guiniguada Apolinario que milita en el Grupo 3 de Segunda Federación, misma categoría a la que pertenece el filial blanquiazul.

De esta forma, la escuadra coruñesa tendrá que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria entre el 4 y el 6 de noviembre para disputar la tercera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina, a partido único. Para estar en esta tercera eliminatoria, que se corresponde con los octavos de final, el cuadro canario ha tenido que superar dos rondas previas. En la primera, superó con claridad al Orientación Marítima (0-10); en la segunda, venció por la mínima (1-0) al Spar Gran Canaria de su misma liga.

A estas alturas de la temporada y tras cinco jornadas disputadas, el Guiniguada Apolinario marcha séptimo de su grupo merced a dos victorias y dos empates.

Campaña pasada

En la Copa de la Reina 2024-25, el Deportivo llegó hasta los octavos de final. Primero venció al Atlético Villalonga con un solitario tanto de Millene al filo del pitido final y después goleó al Sporting de Gijón en Mareo (0-6).

Ya en los dieciseisavos de final le tocó un equipo que también competía en la máxima categoría, el Betis. La escuadra blanquiazul, todavía entrenada por Irene Ferreras, se impuso a las verdiblancas sin mayores apuros (3-0).

Plácida noche copera en Abegondo (3-0)

Más información

En los octavos, al Dépor le tocó uno de los huesos duros de la competición: la Real Sociedad. El equipo herculino peleó hasta el final, pero terminó sucumbiendo a la efectividad del equipo dirigido por Sánchez Vera (1-2) y dijo adiós a la Copa de la Reina.

Te puede interesar

Imagen del Coliseum

Dimiten dos miembros del Consejo del Básquet Coruña
Raúl Ameneiro
La plantilla de la UD Sámano

La UD Sámano, rival del Dépor en Copa: Un debutante en Segunda RFEF, cuyo entrenador encajó un doblete de Bebeto en Riazor
Israel Zautúa / Eder Pereira
Diego Villares, rematando ante Andrés Fernández

LA LUPA | Deportivo 1-1 Almería: Muchas puertas y muy pocas llaves
Xurxo Gómez
Los jugadores del Dépor (arriba) y los del Tenerife (abajo) se abrazan tras marcar sendos goles en sus respectivos partidos

El liderato compartido de Dépor, Tenerife y sus filiales
Zeltia Regueiro