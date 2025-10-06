El Deportivo ya conoce a su rival para la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

Trofeo Copa de la Reina RFEF

Este mediodía tuvo lugar el sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina 2025-26. Todos los emparejamientos se pudieron seguir a través del canal de Youtube oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

No tardó mucho en salir la bola del Deportivo. Fue la cuarta. Justo antes salió la de su rival, el Guiniguada Apolinario que milita en el Grupo 3 de Segunda Federación, misma categoría a la que pertenece el filial blanquiazul.

De esta forma, la escuadra coruñesa tendrá que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria entre el 4 y el 6 de noviembre para disputar la tercera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina, a partido único. Para estar en esta tercera eliminatoria, que se corresponde con los octavos de final, el cuadro canario ha tenido que superar dos rondas previas. En la primera, superó con claridad al Orientación Marítima (0-10); en la segunda, venció por la mínima (1-0) al Spar Gran Canaria de su misma liga.

A estas alturas de la temporada y tras cinco jornadas disputadas, el Guiniguada Apolinario marcha séptimo de su grupo merced a dos victorias y dos empates.

Campaña pasada

En la Copa de la Reina 2024-25, el Deportivo llegó hasta los octavos de final. Primero venció al Atlético Villalonga con un solitario tanto de Millene al filo del pitido final y después goleó al Sporting de Gijón en Mareo (0-6).

Ya en los dieciseisavos de final le tocó un equipo que también competía en la máxima categoría, el Betis. La escuadra blanquiazul, todavía entrenada por Irene Ferreras, se impuso a las verdiblancas sin mayores apuros (3-0).

En los octavos, al Dépor le tocó uno de los huesos duros de la competición: la Real Sociedad. El equipo herculino peleó hasta el final, pero terminó sucumbiendo a la efectividad del equipo dirigido por Sánchez Vera (1-2) y dijo adiós a la Copa de la Reina.