El Uno por Uno del Alhama-Dépor: Ainhoa contra todas

Merle Barth en el partido ante el Alhama El Pozo - LIGA F

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la derrota ante el recién ascendido Alhama ElPozo (3-1).

YOHANA (3)

Primera titularidad de la temporada. Quizás pudo hacer más en el segundo gol del Alhama.

PAULA NOVO (2)

Perdió la marca en el segundo gol del partido y Astrid remató a placer ante Yohana. El peligro llegó por su banda.

MERLE BARTH (4)

Erró en el despeje que precedió al primer tanto del Alhama. No estuvo cómoda ante la presión de las murcianas.

VERA (5)

Intentó que su equipo saliera con el balón jugado ante la presión rival. Fue sustituida tras el descanso.

ELENA VÁZQUEZ (5)

Buscó balones en largo con criterio. Golpeó una falta en la segunda mitad que obligó la estirada de Elena de Toro.

MONTEAGUDO (5)

Maquilló su partido al esperanzar la remontada blanquiazul con su segundo gol en la máxima categoría.

PAULA GUTIÉRREZ (5)

Intentó hilar jugadas, pero se vio sola en el centro del campo.

EVA DIOS (4)

Primera titularidad del curso. No fue capaz de aportar en ataque.

OLAYA (4)

Bajó a recibir para intentar elaborar, pero la presión rival le imposibilitó llegar con claridad a campo rival.

AINHOA MARÍN (6)

Volvió a ser la mejor del Deportivo y el único arma en ataque. De sus botas nace el gol de Monteagudo.

MARISA (4)

Su aportación se limitó a recibir de espaldas y descargar el cuero a las centrales.

Los cambios

HENAR (5)

Frenó alguna contra peligrosa del Alhama.

MILLENE (6)

Creó peligro y obligó a las jugadoras del Alhama a estar pendientes de ella.

MARINA ARTERO (4)

Cometió algunas imprecisiones en la salida de presión.

BÁRBARA (4)

Con el Dépor volcado en ataque, no logró destacar.

LUCÍA MARTÍNEZ (4)

No entró mucho en contacto con el balón.