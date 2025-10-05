El Alhama saca los colores a un Deportivo sin ideas (3-1)

Paula Gutiérrez en el encuentro ante el Alhama El Pozo - LIGA F

Tocaba pasar página, recuperar sensaciones y volver a sumar después de dos derrotas consecutivas. Pero el Deportivo estuvo lejos de hacer alguna de esas tres cosas y cayó (3-1) ante un Alhama con las cosas mucho más claras. Tres derrotas seguidas, una imagen dudosa y demasiadas cosas para analizar.

Optó Fran Alonso por realizar varios cambios en el once. El que más llamó la atención fue en la portería, ocupada esta vez por Yohana. Inês portaba, a su llegada a Murcia, un vendaje en la pierna derecha, la misma en la que el pasado domingo notó molestias en Riazor. Regresaron a una titularidad las canteranas Elena Vázquez y Paula Novo, esta última en lugar de Samara, que estuvo con entrenamientos personalizados tras ser sustituida por lesión ante el Madrid CFF.

Con el pitido inicial de la colegiada, el Alhama dejó claro su plan y saltó a presionar al Deportivo con intención de incomodar la salida. Así fue que, en los primeros compases de la contienda, las blanquiazules no terminaron de encontrarse seguras con el esférico en sus botas.

No tardaron las locales en aprovechar la inseguridad de las futbolistas del Deportivo. Barth no supo despejar un balón en largo y se lo estrelló en las piernas a Yiyi, que cedió para una Marta Gestera dispuesta a hacer el primero del partido. Dicho y hecho: zapatazo desde fuera del área directo a la escuadra, 1-0 en el electrónico y jarro de agua fría para el cuadro dirigido por Fran Alonso.

Se cumplió el minuto 20 de partido sin que el Deportivo pisase área rival. Elena de Toro, una espectadora más del partido y la línea que divisa el medio del campo, un muro invisible que las blanquiazules no eran capaces de cruzar.

Cuando todo se atasca, hay una futbolista capaz de proyectar luz en el juego de la escuadra herculina. Esa es Ainhoa Marín, quien obligó a la portera local a esmerarse para mantener la ventaja en el marcador. La extremo catalana empezó a hacer de las suyas y esa era la mejor noticia para el deportivismo.

La falta de ideas era patente en el equipo coruñés y, aunque fue capaz de disputar la posesión a las de Jovi García, la capacidad para generar peligro brillaba por su ausencia.

No fue así en el Alhama El Pozo, que demostró que le hace falta muy poco para crear una ocasión e incluso un gol más. Encarni puso un balón en largo medido para la cabeza de Astrid. La lateral aprovechó el despiste de Paula Novo, llegó libre de marca y, con un cabezazo, puso tierra de por medio justo antes de llegar al descanso.

Jugadoras a vestuarios, mucho que mejorar en el Deportivo y poco salvable en un primer acto para olvidar.

Fran Alonso tenía por delante poco más de 45 minutos para rescatar, como mínimo, un punto en Murcia. Ya no había margen de error y no esperó para hacer cambios. Marina Artero, Henar y Millene saltaron el verde en lugar de Vera, Olaya y Eva Dios.

Mar de dudas

Sobre el césped del Pinatar Arena había una diferencia muy clara. Mientras el Alhama tenía claras sus ideas, el Deportivo estaba sumido en un mar de dudas, encomendado a los chispazos de Ainhoa Marín, una vez más.

Parecía que nada podía ir a peor cuando el Alhama hizo el tercero por medio de Belén Martínez. Otro contragolpe de libro que destapó las carencias del Deportivo y que puso una renta irremediable para el equipo coruñés, sobre todo teniendo en cuenta los pocos acercamientos de las blanquiazules.

La desesperación se apoderó de las futbolistas del Dépor y la precisión, que no había sido protagonista en ningún momento del encuentro, terminó por desaparecer por completo. El conjunto dirigido por Jovi García, con un rédito suficiente en el electrónico, se armó en defensa. Fue la única manera de que las blanquiazules pisase campo rival.

Reacción tardía

En un saque de esquina llegó el rayo de luz, cómo no, de las botas de Ainhoa. La catalana dejó atrás a su defensa y puso el esférico directo al corazón del área. Ahí estaba Monteagudo para enviar la redonda al fondo de las mallas y recortar distancias.

Fran Alonso puso toda la carne sobre el asador e hizo ingresar a Bárbara y a Lucía Martínez, pero era tarde. El Alhama no iba a ceder. Al menos no lo suficiente para que el Dépor se llevase algún punto para A Coruña.

A punto estuvo Millene de meter el susto en el cuerpo del conjunto murciano. Recibió en el medio del campo, echó la vista hacia la portería y, al ver a Elena de Toro adelantada, probó en busca del segundo blanquiazul. La meta manchega retrocedió, pudo enmendar su mala colocación inicial y privó a la delantera brasileña de ilusionar a su equipo.

Al Deportivo, ya sin fuerzas, se le acabó el tiempo. El recién ascendido Alhama celebró y las jugadoras blanquiazules reflejaron en sus rostros la decepción de la derrota. Y de la mala imagen mostrada por tercera jornada consecutiva.

El cuadro coruñés tendrá el próximo sábado (19.00 horas) una nueva oportunidad para redimirse ante otro equipo nuevo en la máxima categoría, el DUX Logroño.