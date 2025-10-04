Michi Apóstol convocada por Venezuela para dos partidos de la Liga de Naciones

Michi Apóstol en un partido con el Dépor - RCDEPORTIVO

La delantera Michi Apóstol regresará a su país natal para concentrarse con la Vinotinto a partir del 20 de octubre. El viernes 24 se enfrentará a Chile en Barquisimeto (Venezuela) y el martes 28 lo hará ante Paraguay, ya en territorio paraguayo.

Michi, que ya formó parte del combinado nacional en la pasada Copa América, vuelve así a recibir la confianza de su selección.

Su ausencia supondrá una baja sensible tanto para el Deportivo B como para el primer equipo, ya que es una de las máximas goleadoras del filial y recientemente fue la autora del único tanto en la victoria por la mínima frente al Real Avilés. Tampoco Fran Alonso podrá contar con ella durante esas fechas.

Sobre la competición

“Este nuevo torneo marca un hito en el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica, ofreciendo una competencia oficial y regular que servirá como preparación de las selecciones nacionales de la Confederación”, destacan desde la propia CONMEBOL.

La competición, que se disputará del 24 de octubre al 9 de junio de 2026 tiene como objetivo brindar experiencia internacional a las futbolistas y prepararlas de cara a la próxima Copa Mundial Femenina, para la cual servirá como fase clasificatoria. Las dos selecciones que finalicen en los primeros puestos de la tabla general obtendrán una plaza directa para el Mundial. Por su parte, los equipos que terminen en la tercera y cuarta posición accederán a una repesca intercontinental.

En total participarán nueve países, con la excepción de Brasil, campeona de la última Copa América, que ya está clasificada directamente para la cita mundialista.