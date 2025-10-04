Fran Alonso: "Es un partido importantísimo contra un rival de nuestra liga"

Fran Alonso en rueda de prensa - Javier Albores

El Deportivo aún busca conseguir su primera victoria fuera de casa, pero lo tendrá complicado ante el Alhama (domingo, 12:00). A pesar de ser un recién ascendido, el equipo murciano presenta buenos números, cinco puntos en cinco jornadas, los mismos que el conjunto de Fran Alonso. El entrenador valora el estado anímico de las suyas y advierte que deberán estar muy concentradas para hacer frente a un rival fuerte.

Dos derrotas seguidas: “Estamos en un buen momento anímico, es cierto que dos derrotas consecutivas es algo que queríamos evitar. Contra el Real Madrid era algo que era muy posible. El año pasado competimos muy bien ahí pero este año no tuvimos un buen partido. Creo que ha sido nuestro peor partido desde hace mucho tiempo. El otro día creo que el primer tiempo no estuvimos bien pero ajustamos muy bien en el descanso y creo que en el segundo tiempo vimos a un equipo...no hubo prácticamente bloque, logramos que jugaran mucho atrás, con la portera. Jugamos casi todo el segundo tiempo en campo contrario. Considero que tuvimos mala fortuna con decisiones del VAR, al final es una derrota pero la sensaciones del segundo tiempo para el equipo fueron buenas. Nos sentimos bien contra un equipo muy fuerte. El equipo está muy bien animicamente, tenemos mucha confianza y sabemos que ahora contra un rival de nuestra liga, por así decirlo, es un partido importantísimo para intentar cumplir el objetivo de este año de estar más tranquilas”.

Gol en los últimos minutos: “Fue un palo porque el partido ya estaba acabado. Hubo mucho parón por esa revisión del VAR, por la lesión de Sami y en ese tiempo añadido vino un penalti que bajo nuestro punto de vista no es penalti, toca claramente el balón. Hubo un poco de frustración y fue duro pero la reacción del equipo creo que fue muy buena, creo que incluso logramos lo más difícil que era empatar el partido y estuvimos cerquita de ganarlo. Tuvimos ocasiones para hacerlo, hicimos cambios ofensivos para ganar el partido, el empate no nos valía. A veces cuando arriesgas te sale bien y a veces te sale mal. En este caso, en pelota parada con dos minutos para el final del partido, nos hicieron el gol, muy decepcionante pero aún así creo que no empaña la buena función del equipo en el segundo tiempo. Fuimos muy agresivas, muy valientes, tuvimos un mejor trato del balón, nos sacudimos un poco esos nervios de la primera parte donde el plan era ser agresivas pero no nos atrevimos. Entonces esas son las sensaciones que necesitamos para este partido y esos niveles de concentración van a ser claves, sobre todo contra un equipo como el Alhama.

Millene: “Ha estado toda la semana entrenando sin restricciones, así que es una jugadora con la que ya podemos contar como cualquier otra, una jugadora que nos va a dar mucho. Cuando se lesionó ya estaba en un momento muy bueno, en pretemporada, y ha vuelto en el mismo estado de forma. Ha vuelto muy bien, la vemos en los entrenamientos y estamos muy contentos.

Samara: “Fue un susto, no entrenó el primer día pero ya está entrenando con el grupo. Antes de ayer modificado, ayer ya sin modificaciones y hoy entrena también sin modificaciones, así que también podremos contar con ella”.

Gol de Monteagudo: “Siempre es un orgullo para nosotras y para el club que una jugadora formada aquí en la casa tenga una temporada como está teniendo, está ayudando muchísimo al equipo. El año pasado a lo mejor fue un año difícil para ella, jugó todos los partidos con el B y este año ya tiene ficha del primer equipo. Está demostrando porque el club apuesta por jugadoras de la casa. Una pena que ese gol no nos valiera para puntuar pero estamos todas muy orgullosas de que Monti marque su primer gol en casa delante de la afición”.

El Alhama: “Es un equipo recién ascendido que tiene cinco puntos, son números muy buenos, algo muy difícil en una primera temporada en Liga F con un calendario difícil como el que han tenido. De momento lo están haciendo muy bien. Tienen las ideas muy claras, es muy vertical y directo. Hacen esas transiciones ofensivas, que se les da muy bien, con muchas jugadoras. Es un poco impredecible, dejan jugadoras descolgadas para ayudar en esa transición, a veces dejan dos, tres, hasta cuatro jugadoras. Entonces nuestros niveles de concentración tienen que estar al máximo nivel porque como nos desconcentremos y no logremos siempre tener un más uno es un equipo que es muy peligroso en la transición. Luego, como ponen tanta jugadora en esa fase pues a lo mejor en defensa si que pueden estar más expuestas. Un resultado de 2-4 en el último partido refleja un poco eso, que es un equipo impredecible pero con las ideas muy claras sobre todo en esa transición. Un rival directo, un partido difícil fuera pero nosotras tenemos las sensaciones de los últimos 45 minutos y esas son las que nos llevamos para ir ahí con las ganas de traernos los tres puntos a Coruña.

Novenas en la tabla: “La posición ahora mismo creo que no es muy importante. A lo mejor me hubiera gustado tener alguna victoria más, creo que hemos tenido oportunidad, a lo mejor un par de decisiones clave en dos partidos, tema de revisión que han sido desfavorables cuando a lo mejor tenían que haber sido lo opuesto pero creo que cinco puntos de cinco partidos no son números malos. Lo podríamos haber hecho mejor pero también podíamos haber puntuado menos. Estamos más o menos bien. Lo más importante para mí son las actuaciones del equipo y, si bien creo que, lo podemos hacer mejor, me quedo con las sensaciones que es lo más importante y de lo que veo en los entrenamientos. El equipo sigue creciendo y ahora le veo en un estado anímico mejor. Es importante construír en eso y espero ver a un equipo con mucha más personalidad, mucha más valentía y esperemos que podamos replicar actuaciones que ya hemos visto en pretemporada pero durante temporada solo lo hemos visto durante partes de partidos y no durante partidos enteros.”