No se entiende la historia del Deportivo sin Millene Cabral, y viceversa. No pudo arrancar esta temporada sobre el verde por una lesión que sufrió a principios de agosto. Un problema muscular en el recto femoral de su pierna derecha privó a Fran Alonso de contar con su delantera predilecta. Reapareció el pasado domingo, ante el Madrid CFF y la afición deportivista le hizo saber, a través de una sonora ovación, lo mucho que la echó de menos.

Por sus condiciones, estaba llamada a ser la líder del equipo blanquiazul en la vuelta a la máxima categoría. No falló y cumplió con sus deberes de la mejor de las maneras. Ahora que la entidad coruñesa quiere crecer en Liga F, vuelve a necesitar la mejor versión de la brasileña.

El juego de la escuadra herculina la echa en falta, sobre todo a la hora de conectar con la zona de ataque. Los chispazos de talento de Millene despiertan clarividencia en el juego deportivista. Si bien es cierto que la influencia de Ainhoa es impenitente, los equipos rivales se topan con la única preocupación de frenar a la catalana.

En estas primeras cinco jornadas, el Dépor se encomienda a la inspiración de Ainhoa y eso limita los acercamientos al área rival. El poder de Millene va más allá de sus cifras. No solo influye cuando tiene el balón en sus botas o cuando encara hacia portería, es todo lo que produce cuando está sobre el césped. Obliga a las rivales a actuar de una forma más consciente, a estar pendientes de muchos otros aspectos.

La ‘10’ del Deportivo es como una bocanada de aire fresco cuando el juego se atasca y hace que lo complicado parezca un poco más sencillo. Su juego de espaldas, a pesar de no ser una jugadora corpulenta, se complementa a las mil maravillas con su criterio a la hora de moverse. Tampoco le tiembla el pulso si tiene que girarse y encarar. Y mucho menos si al echar un vistazo hacia la banda derecha aparece la figura de Ainhoa.

Sin ir más lejos, la extremo catalana reconoció tras recibir el galardón a mejor jugadora de Estrella Galicia que el regreso de Millene es un refuerzo importante para el equipo: "Todas teníamos ganas de que volviese, además ha vuelto en muy buenas condiciones. Se va a notar mucho, y yo en la línea de ataque estoy encantada de poder recibirla y disfrutar en el campo con ella".

Números de líder

En la campaña pasada, la atacante brasilera fue la máxima goleadora del equipo coruñés con seis dianas. Fue capaz de traducir su talento en números que para el Dépor fueron sinónimo de salvación. De hecho, los goles de Millene significaron puntos.

Solo hubo un encuentro en el que el tanto de la delantera no sirvió para cosechar puntos. Ante el Granada, en Riazor, la ‘10’ abrió la lata, pero el cuadro dirigido por aquel entonces por Arturo Ruiz fue capaz de darle la vuelta al marcador (1-2). Las otras cinco dianas de Millene sirvieron para ganar. O lo que es lo mismo, los seis goles de la brasileña en la temporada 2024-25 han valido para cosechar quince puntos de los 27 que reflejó el casillero del Deportivo.

El 55,6% de los tantos del equipo coruñés llevaron la firma de su ‘10’ y la entidad herculina, sabedora de la importancia de retener a una futbolista como Millene, logró su renovación hasta junio de 2027.

A todo ello se le suma la competencia. En la 2024-25, nadie tenía duda de que la titularidad en la delantera llevaba el nombre de Millene Cabral. Elyse Bennett no fue el refuerzo invernal esperado y estuvo lejos de disputarle el puesto a la brasileña. Sin embargo, este año la irrupción de Marisa García puede imprimir un plus en el rendimiento de la ‘10’. Se hace complicado que pueda arrebatarle el puesto, sobre todo por la experiencia de Millene en Liga F, pero toda competencia siempre es bienvenida.

Lo que sí está claro es que Millene es sinónimo de peligro para el rival y de esperanza para el Deportivo. Y en estos momentos en los que la escuadra deportivista parece haber perdido el rumbo, la mejor de las noticias es que la brasileña está de vuelta para reconducir la situación.