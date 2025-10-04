Ainhoa marín en el partido ante el Athletic - Quintana

Dejar atrás Madrid para volver a la senda de los buenos resultados. Tras dos jornadas consecutivas enfrentándose a equipos de la capital, primero Real Madrid y después Madrid CFF, a las blanquiazules les toca pasar página y centrar sus miradas en su partido de este domingo a las 12 horas en el campo del Alhama. Las coruñesas viajan a Murcia tras encadenar dos derrotas seguidas y encajar seis tantos en 180 minutos.

Las buenas sensaciones que había dejado el equipo, con cinco puntos de nueve posibles, se han venido a menos. El partido de este domingo se antoja como una buena oportunidad para volver a mostrar una buena imagen y dar un paso al frente en la tabla clasificatoria. Millene Cabral, máxima artillera del curso pasado (con 6 dianas), estará disponible para saltar al verde. Enfrente estará el Alhama, recién ascendido a la máxima categoría y que viene de ganar su primer encuentro de la temporada ante el Dux Logroño (el otro ascendido de esta temporada) por 2-4.

Fran Alonso: "Es un partido importantísimo contra un rival de nuestra liga" Más información

Las murcianas remontaron el tanto inicial en contra y, con una jugadora más sobre el campo desde el minuto 42, le dieron la vuelta al electrónico. Y de qué manera. Se fueron a los vestuarios con el 1-2 ya en el marcador y antes de llegar al minuto 85 ya había anotado el cuarto. Las pupilas de Javo García cuentan en con los mismos puntos que las de Fran Alonso, pese a ser el equipo más goleado de la Liga F (quince tantos encajados).

El técnico madrileño resaltó el buen arranque liguero del rival en la rueda de prensa previa al partido: “Es un equipo recién ascendido que ya tiene números muy buenos. Es algo muy difícil en una primera temporada en Liga F, con un calendario difícil que han tenido. Lo están haciendo muy bien”. El punto débil del Alhama es defensa.

El Deportivo tiene en su mano mejorar sus números ofensivos (tan solo ha marcado tres goles) y Millene, desde el banquillo, podría marcar las diferencias en el segundo tiempo. Se le da bien a las herculinas medirse a equipos ascendidos. Desde 2019 ha cosechado cuatro victorias, dos empates y dos derrotas ante recién llegados a su categoría.