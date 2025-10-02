Ainhoa reconoce su liberación: "El año pasado estaba centrada en muchas cosas que no eran mi trabajo"

Ainhoa Marín con el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de septiembre - Carlota Blanco

La afición lo tuvo claro. La jugadora más determinante para el Deportivo en el primer mes de competición de Liga F fue Ainhoa Marín. La extremo catalana se impuso en las votaciones por el premio Estrella Galicia a Inês Pereira y a Bárbara Latorre.

Reconocimiento: “Estoy muy agradecida y contenta de una vez más estar aquí con vosotros”.

Dos derrotas seguidas: “Venimos de un partido que, a mi parecer, sobre todo la segunda parte, fue bastante bueno. Vamos con confianza para este fin de semana, estoy tranquila. A pesar de la derrota, todo el equipo está orgulloso de hacia donde queremos ir, se nos está dando ese objetivo de llamar a la afición a que venga más. Estamos intentando dar un juego más bonito”.

El premio refuerza su nivel individual: “Cualquier premio así lo refuerza. Me estoy sintiendo muy bien en el campo. Las compañeras también me lo hacen más fácil. Estoy contenta por esa parte. Espero seguir así porque no quiero detenerme en eso. Quiero seguir en esa línea y en la medida de lo que se pueda, seguir dándolo”.

Objetivo a nivel personal: “A nivel objetivo, a nivel de números, no tengo. Mi objetivo es seguir en esa regularidad y para eso quiero estar un poco más participativa en el juego, poder ofrecer al equipo un juego un poco más combinativo, poder llegar con más superioridad a las líneas de ataque. Eso es lo que me gustaría ofrecer y estoy en ese camino”.

Peso de la responsabilidad en ataque: “No, este año no. Sé que el año pasado lo tenía y creo que eso es mi punto de referencia. Estaba centrada en muchas otras cosas que no eran mi trabajo. Y eso fue algo que quise mejorar también del año pasado a este. No lo tengo. Quiero salir a disfrutar, quiero salir a hacer el plan que está marcado. Me libera bastante el no tener ese peso y me permite poder ofrecer muchas más cosas al equipo”.

Vuelta de Millene: “Todo el equipo teníamos ganas de que volviese. Además ha vuelto en muy buenas condiciones. Tiene mucha calidad, se va a notar. Cuando cuente con minutos en el siguiente partido yo creo que se va a notar. Es un refuerzo importante para el equipo, que aún no hemos podido contar con él. Y yo ahí en la línea de ataque estoy encantada de poder recibirla y poder disfrutarla ahí en el campo con ella”.

Alhama El Pozo, pegados en la tabla: “Es un buen rival para poder aplicar ciertos trabajos que estamos haciendo durante la semana. Hoy justo hemos tenido el análisis del rival, tiene las cosas muy claras, las cosas que hace, las hace muy bien. Aún así tenemos el plan claro, creo que va a salir bien. Creo que vamos a poder disfrutar de un Dépor con balón. Puede ser que demos un golpe en la mesa, pero no es algo que queramos marcarnos porque si no se llega a eso, puede llegar a frustrarnos. No es algo que nos marquemos, pero sí algo que queremos”.