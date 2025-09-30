Eva Dios ya es la tercera jugadora de la historia del Deportivo con más partidos en Primera División

Eva Dios en un encuentro de la temporada 2024-25 - Javier Alborés

El encuentro del pasado domingo ante el Madrid CFF supuso un nuevo varapalo para el conjunto dirigido por Fran Alonso. El Deportivo tenía la oportunidad de redimirse después de mostrar una mala imagen en el Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid y la tiraron por la borda al filo del minuto 90. Sin embargo, la cita dejó un hito emotivo para una de las jugadoras deportivista. Al ingresar al verde en el minuto 61, Eva Dios se convirtió en la tercera jugadora de la historia del Deportivo con más participaciones en partidos oficiales en la máxima categoría.

La futbolista de A Illa de Arousa dejó atrás así a Iris Arnaiz (52), actual jugadora del Sevilla, y se coló en un podio con mucha historia. La única superviviente de la primera plantilla histórica de la sección femenina del Deportivo, Cris Martínez, se mantiene en lo más alto merced a sus 67 participaciones. Le sigue Gaby García, futbolista del Atlético de Madrid, con 54. La venezolana defendió la elástica blanquiazul durante cuatro temporadas y firmó 73 dianas.

Jugadoras del deportivo con más partidos en primera división Cris Martínez* 67 Gaby García 54 Eva Dios* 53 Iris Arnaiz 52 Peke 50 *jugadoras que están en la plantilla actual

Eva Dios reafirma así la importancia de su figura en el club herculino. Se coloca a solo un encuentro más de igualar a Gaby y a dos de superarla. Con Fran Alonso, la mediocentro ha perdido protagonismo. En este inicio de campaña ha participado en tres encuentros, aunque sus minutos se reducen a 42.

Esto todavía está empezando. Quedan aún 26 jornadas para finalizar la Liga F y parece impensable que la arousana no termine superando, como mínimo, a Gaby. No sorprendería tampoco que al término de este curso se colocase como la futbolista blanquiazul con más partidos en Liga F, dada la baja de Cris Martínez. La vuelta de la capitana, embarazada, será una incógnita y Eva podrá alcanzarla si participa en catorce partidos de los 26 restantes.

La historia entre el Deportivo y Eva Dios seguirá trazando su camino durante al menos cuatro años más. El pasado marzo, la entidad blanquiazul y la futbolista ampliaron su vinculación hasta junio de 2029.