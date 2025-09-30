Antía Veiga alcanza el Mundial sub-17 con España

Antía Veiga, en un partido con el Deportivo - RCD

Antía Veiga ha sido incluida en la lista de las 21 jugadoras convocadas por la seleccionadora Milagros Martínez para disputar la Copa Mundial Femenina sub-17. La guardameta del filial deportivista ha participado en varias concentraciones con la selección nacional durante el verano, como preparación para este importante torneo internacional, que se celebrará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

A partir del lunes 6 de octubre, la selección se concentrará en Estepona, donde continuará su preparación hasta el día 15, cuando viajarán a Marruecos. Durante esta concentración, España disputará dos partidos amistosos a puerta cerrada. El primero será el 8 de octubre frente a México y el segundo el 12 contra Estados Unidos, ambos en Marbella.

España ha quedado encuadrada en el Grupo E del Mundial, junto a Colombia, Corea del Sur y Costa de Marfil. El debut será el 19 de octubre a las 21:00 h (hora peninsular) frente a Colombia. El segundo encuentro será ante Corea del Sur el 22 de octubre a las 15:00 h. Cerrarán la fase de grupos contra Costa de Marfil el sábado 25 de octubre, también a las 15:00 h.

Antía Veiga tendrá la oportunidad de seguir o incluso mejorar el camino de Elena Vázquez, quien fue subcampeona del mundo en la pasada edición celebrada en República Dominicana.

Elena y Redru preparan Europa con la sub-19

Por su parte, Elena Vázquez continúa su progresión y ha sido convocada nuevamente con la selección española sub-19, tras su paso por la sub-17. Estará acompañada de nuevo por su compañera Redru, con quien ya había compartido lista en otras ocasiones. Ambas han disputado minutos en la Liga F esta temporada, lo que ha sido clave para seguir creciendo futbolísticamente y llamar la atención del nuevo seleccionador, David Aznar, quien debuta tras la salida de Javi Lerga.

La sub-19 se concentrará en Alfaz del Pi del 6 al 8 de octubre, como preparación para la Ronda 1 del Campeonato de Europa Femenino sub-19. España ha quedado encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Bélgica e Islas Feroe. El combinado nacional español se estrenará el 26 de noviembre frente a Islas Feroe, el segundo encuentro el 29 contra Bélgica y cerrarán la fase de grupos el 2 de diciembre ante Alemania. Habrá que esperar para saber si las dos jugadoras deportivistas estarán finalmente en la lista definitiva.