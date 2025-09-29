Inês y Ainhoa Marín, faros de un Deportivo sin premio en Riazor

Ainhoa Marín durante el partido contra el Madrid CFF en Riazor - German Barreiros

Si hubiese que resaltar dos jugadoras clave en el partido contra el Madrid CFF, serían Inês Pereira y Ainhoa Marín. La portera lusa y la delantera catalana fueron las jugadoras más determinantes en un partido en el que el Deportivo no fue capaz de sumar.

Cuando todo iba a contracorriente, en una primera parte donde las madrileñas tenían todo el control del partido y el Dépor no era capaz de mover ficha, Inês fue la salvación de un conjunto en apuros. Insistieron en varias ocasiones las jugadoras de Javier Aguado. Andonova, Allegra, Marcetto, todas desafiaron a la internacional lusa, pero ninguna fue quien de tumbar a la guardameta.

Inês ha demostrado ser una de las porteras más destacadas de la Liga F. Suma un total de 38 paradas, lo que hace un promedio de 7,6 por partido. Solo la supera la portera del Sevilla, Sullastres, que también tiene pasado en el Deportivo, con dos paradas más, 40 en total.

La guardameta deportivista es líder de paradas a tiros desde dentro del área. No hay ninguna futbolista que la sobrepase y solo la iguala su compañera de ayer, Belén de Gracia. Ambas aúnan 12 paradas con un promedio de 2,4 por partido.

En el partido del pasado domingo solo se vio superada en dos ocasiones, las que subieron al marcador. Primero desde el punto de penalti y después en una jugada muy difícil de frenar. Marcetto recibe un balón en largo de una falta, se la pone en el pie a Núria Mendoza. Mientras Inês salvaguarda el primer palo, le deja el resto de la portería para que la jugadora del Madrid remate sin oposición alguna.

Si Inês fue la mejor enmienda en el ámbito defensivo, Ainhoa Marín lo fue en el ataque. Incansable, jugada tras jugada intentaba sacar algo. Lo que no existe lo inventa, pero a veces no encuentra el apoyo perfecto que le ayude a poner el punto final a su juego.

Le ofreció varias ocasiones a Marisa, pero la madrileña no pudo finalizar las oportunidades que la delantera badalonesa le ofreció en bandeja. Le funcionó mejor con Monteagudo.

Condujo por la banda Ainhoa para ofrecerle un pase a la viguesa por medio de las centrales, lo que situó a la lateral izquierda frente a frente con Belén de Gracia y con el gol. Fue el único tanto blanquiazul del partido, que le dio la esperanza a un Deportivo que iba a contracorriente en el marcador.

Ainhoa se coloca entre las atacantes más destacadas en la Liga en cuanto a regates se refiere. Se sitúa en lo más alto con un total de 26, lo que hace una media de 5,2 por partido, según datos de la Liga F.

Fran Alonso quiere tener más protagonismo este año y eso pasa por ganar los duelos individuales a las rivales. Si alguien destaca por luchar en el Deportivo es la `14´ deportivista, que se sitúa entre las diez mejores en toda la Liga. En concreto está séptima, con un promedio de 5,8 duelos ganados por encuentro.

La delantera, que está en su cuarta temporada en A Coruña, es una de las líderes de este nuevo Dépor, que quiere aspirar más alto que el año pasado. Para ello necesita que todas se animen a remar a favor de su capitana simbólica, ya que esta no porta el brazalete, pero marca el rumbo de un equipo que quiere dar un paso adelante con respecto a la temporada pasada.