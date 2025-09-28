Un Deportivo de dos caras deja escapar el empate en los minutos finales ante el Madrid CFF (1-2)

Olaya en una acción del encuentro ante el Madrid CFFGermán Barreiros

Era la oportunidad para resarcirse después de una dolorosa derrota ante el Real Madrid en la pasada jornada (4-0). Y el Deportivo no lo aprovechó ante el Madrid CFF. Se vieron dos caras en el conjunto blanquiazul, aunque terminó predominando la cruz. Había hecho lo más difícil el cuadro de Fran Alonso: reponerse tras el gol de Mônica al filo del descanso. Monteagudo puso las tablas en el marcador y, cuando mejor estaba el equipo coruñés, Mendoza aprovechó una falta lateral para que los tres puntos viajasen hacia la capital.

No quiso Fran Alonso realizar experimentos y optó por su once de gala disponible —Millene partió desde el banquillo en su primera convocatoria en partido oficial tras superar la lesión muscular que sufrió a principios de agosto—. Regresó Vera a la titularidad en una prueba de altura para medir su estado de forma después de caer lesionada en pretemporada.

Deportivo y Madrid CFF se plantaron sobre el verde con el mismo objetivo y dos ideas muy similares de juego. Lo revelaron desde el minuto del partido. La escuadra coruñesa se lanzó a presionar la primera posesión de las visitantes y viceversa. Ningún conjunto iba a negociar la pelota.

El primer acercamiento se lo apuntó la escuadra dirigida por Javier Aguado. Poljak dejó atrás a Samara y encaró directa hacia la meta deportivista, pero su disparo, muy centrado, no supuso mayor problema para Inês Pereira.

El esférico fue de un tejado a otro, pero el peligro lo puso el Madrid CFF. Diez minutos en Riazor le llegaron al equipo madrileño para demostrar que el balón no le quema. A través de la paciencia y de circulaciones largas sería cómo se plantarían en el área de las blanquiazules.

No había mayor prueba de que el plan no seguía su curso que las miles de indicaciones que Fran Alonso daba a las jugadoras desde el área técnica. Y cuando no era el técnico madrileño, era Ainhoa la que insistía en ordenar al equipo y buscar soluciones en ataque.

La más clara llegó al cuarto de hora. Marcetto le ganó la posición a Vera y, con un disparo potente desde dentro del área grande probó los reflejos de Inês. La meta lusa respondió, una vez más, poniendo el candado a las mallas del Deportivo.

Poco después de esa acción, Samara se fue al suelo con visibles gestos de dolor que hacían presagiar lo que finalmente ocurrió: cambio obligado a los 20 minutos de partido. Paula Novo fue la elegida para ocupar el carril derecho.

Lo que empezó siendo una batalla por quedarse con el balón, terminó siendo un monólogo del Madrid CFF. El Deportivo, incómodo, se limitó a buscar a Marisa y a Ainhoa con balones en largo que no llegaban a su destino. En cada parón, Fran Alonso aprovechaba para llamar a algunas de sus jugadoras para ajustar la salida de presión, pero con cada posesión, las blanquiazules se veían sumidas en un laberinto sin salida.

Si la lesión de Samara no había sido suficiente, pasada la media hora de juego, llegó el susto de Inês Pereira. La portera blanquiazul notó un pinchazo en su pierna derecha que provocó que la asistencia médica le hiciese un vendaje que le rodeaba su muslo.

Mientras al Deportivo le perseguían los contratiempos, el conjunto comandado por Javi Aguado seguía a lo suyo.

Hubo que esperar al minuto 38 para ver el primer acercamiento, aunque tímido, del Deportivo. Ainhoa colgó un centro directo a la cabeza de Marisa, pero la futbolista cedida por el Real Madrid no pudo cazarlo. Animó a las blanquiazules el pisar área rival y justo una acción más tarde, la ‘14’ deportivista robó en la presión y buscó la internada de Paula. Mônica la encimó y, en el despeje, derribó a Paula. La mediocentro catalana lo tuvo claro y le indicó a su cuerpo técnico que solicitasen el vídeo arbitraje. La colegiada se tomó su tiempo y, tras revisar la acción, decretó que no había nada punible.

De un posible penalti en el área defendida por Belén de Gracia, salió otra posible pena máxima en la contraria. Henar se fue al suelo para arrebatar la pelota a Anita Marcos y terminó barriendo a la delantera. Raquel Suárez no dudó y señaló penalti. La capitana del Deportivo, igual que había hecho su compañera Paula hacía unos minutos, le indicó a Fran Alonso que solicitase el VS. Después de verlo, la colegiada no cambió su decisión y así fue cómo Mônica plantó el esférico en el punto de penalti, con Inês como único obstáculo. No falló la capitana del Madrid CFF y, con un golpeo pegado a la escuadra izquierda, puso a su equipo por delante. Por si fuese poco, el Deportivo se quedaba así sin más opciones de VS.

Sin tiempo para más, jugadoras a vestuarios con mucho que analizar en el caso de las blanquiazules.

El segundo acto empezó de forma similar a cómo acabó el primero, con un nuevo parón. Andonova se fue al suelo y las asistencias médicas entraron para asistirla.

Si el Deportivo quería, como mínimo, igualar el marcador, debía tener paciencia y recuperar el esférico.

Tuvo el conjunto coruñés la más clara de las suyas. Olaya disparó una falta lejana llena de intención. El bote complicó a Belén de Gracia y Barth buscó llegar al rechace, al que logró anticiparse Mônica.

Buscó en el 55 Marisa su primer gol en partido oficial con la elástica blanquiazul como prueba de que el Deportivo quería asentarse en el encuentro. Precisamente para no dar opción a ello, Javier Aguado metió piernas frescas y Nautnes saltó al verde en detrimento de Andonova. Respondió Fran Alonso. Hizo entrar a Elena y a Eva Dios por Artero y Henar, amonestada en la acción del penalti.

El Dépor tiró de agresividad y comenzó a complicar seriamente la salida de presión del cuadro visitante. Se igualaron las fuerzas, ese era el camino. Ese, y la varita de Ainhoa Marín, que apareció en el minuto 67. La extremo catalana recibió en banda, condujo hacia dentro y se inventó un pase de oro para Monteagudo, que se plantó delante de Belén de Gracia con las ideas claras: disparo ladeado para coronar la jugada y poner las tablas en el marcador.

Le sentó a las mil maravillas el gol al Deportivo, que se animó en ataque ante un Madrid CFF roto. Las tornas habían girado y era ahora el equipo blanquiazul quien llegaba con fuerza al área de Belén de Gracia. Tuvo Marisa la ocasión para ponerse por delante después de un tuya-mía con Ainhoa, aunque terminó echando el esférico fuera.

Lo que hacía apenas unos instantes era un punto valioso, ya no le servía al Deportivo, que se volcó en busca del segundo. Así fue que Fran Alonso decidió poner toda la carne en el asador y hacer ingresar en el verde a la máxima goleadora de la campaña pasada, Millene Cabral y a Bárbara, por Olaya y Marisa. La afición recibió a la brasileña con una ovación que se encargó de hacerle saber que el deportivismo la había echado de menos.

Pero si pensaba el Deportivo que estaba todo hecho, Poljak se encargó de demostrar que no. En uno de los pocos acercamientos del Madrid CFF en la segunda mitad, estrelló el cuero en la cruceta para meter el miedo en el cuerpo a toda la afición blanquiazul a tres minutos de llegar al 90.

Y detrás del susto, llegó el gol visitante, a solo dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. Balón colgado al área desde una falta lateral, pase de Marcetto directo a Mendoza, que esperaba sola al borde de la línea de gol para empujarla y poner al Madrid CFF por delante.

El Dépor saboreaba un punto, incluso los tres, cuando el Madrid CFF hizo desaparecer de un chispazo toda la ilusión de volver a sumar. De esta forma, el conjunto coruñés se queda con cinco puntos, cifra que buscará ampliar la próxima jornada en su visita al recién ascendido Alhama El Pozo (domingo, 12.00 horas)