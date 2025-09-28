Fran Alonso, orgulloso del equipo a pesar de la derrota: "Me quedo con la reacción del segundo tiempo"

Tras la derrota ante el Madrid CFF (1-2), Fran Alonso reconoció que el equipo está decepcionado. A pesar de ello, se mostró orgulloso de la reacción del equipo en la segunda mitad.

Valoración: "Ha sido un partido de dos partes. En la primera no hemos estado bien, nos estaban encontrando las espaldas con facilidad. En el descanso hemos ajustado bien, nos hemos sobrepuesto y en el segundo tiempo hemos sido dominadoras. El empate no nos valía y hemos tenido una ocasión muy clara para ponernos por delante. Las cosas del fútbol, cuando perdonas... Te puede pasar. Me quedo con la buena imagen en el segundo tiempo y lo cerquita que hemos estado de conseguir los tres puntos".

Jarro de agua fría: "Son derrotas duras. La sensación en el vestuario es que era penalti a Pau y que el de Henar no era. Nos quedamos con esa reacción del equipo en el segundo tiempo. Hemos logrado someter a un muy buen equipo y esa es la parte positiva. Pero cuando estás tan cerca y no logramos los tres puntos, el equipo está decepcionado. Como entrenador estoy orgulloso, sobre todo por el segundo tiempo".

Dos partes muy diferentes: "El plan inicial para ser agresivas era intentar apretar a las centrales para que no tuvieran un pie limpio y evitar los golpeos. Nos estaban encontrando jugadoras con muchísima movilidad, se movían mucho, perseguíamos, estábamos cansándonos mucho. Hemos hecho un ajuste para presionar con tres, era importante apretar a las tres centrales. En el segundo tiempo los ajustes han funcionado y acabamos robando bastante el balón".

Samara: “He hablado con ella y dice que está un poco mejor ahora. Tendremos que mirarlo mañana, era algo en los isquios, pero cree que está bien, esperamos que no sea nada grave”.

Gol de Paula Monteagudo: “El año pasado no tuvo oportunidad con nosotras y este año con ficha en el primer equipo ha estado rindiendo a muy buen nivel en pretemporada. Ha sido una pena que su gol no haya servido para conseguir puntos. Estoy orgulloso y muy contento por ella”.

Susto con Inês: “Inês notó una molestia, pero nos dijo que podía acabar el partido, también influye que estaba en caliente. Veremos cómo está mañana, por ahora no sabemos nada más”.

Primeros minutos de la temporada para Millene: “Es una jugadora a la que hemos echado mucho de menos. Se vio la ovación de la afición. Para mí ver la ilusión que eso crea en todo el deportivismo… Sin duda los minutos de Millene son una de las buenas noticias del día de hoy”.