El 1x1 de la derrota del Dépor ante el Madrid CFF

Paula Gutiérrez pelea el esférico en el encuentro ante el Madrid CFF| Germán Barreiros

El Deportivo cayó en los últimos minutos ante el Madrid CFF. Estas son las valoraciones de las jugadoras blanquiazules:

INÊS PEREIRA (8)

Salvó al Deportivo en más de una ocasión en la primera mitad. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles.

SAMARA ORTIZ (4)

Sufrió con las internadas de Poljak. Tuvo que ser sustituida en el minuto 20 por unas molestias en los isquiotibiales.

MERLE BARTH (6)

Mantuvo controlado el centro de la defensa, aunque no pudo aportar demasiado en la salida de presión.

MARINA ARTERO (6)

Volvió a influir en el juego del Deportivo con balón, sobre todo a la hora de salir en conducción.

VERA MARTÍNEZ (6)

Regresó a una titularidad y se le vio cada vez mejor con el paso de los minutos. Segura con balón.

MONTEAGUDO (7)

No estaba brillando en ataque, pero no falló en la ocasión más clara. Estrenó su casillero goleador con el primer equipo en Liga F.

HENAR (4)

Provocó el penalti sobre Anita Marcos que sirvió al Madrid CFF para abrir el marcador justo al filo del descanso.

PAULA GUTIÉRREZ (7)

Entendió el juego con y sin balón. Cada vez más agresiva a la hora de robar.

OLAYA RODRÍGUEZ (6)

Empezó imprecisa, pero con el paso de los minutos fue sintiéndose cada vez más cómoda.

AINHOA MARÍN (8)

En la primera mitad peleó para ganar los balones aéreos. En la segunda se sacó de la chistera el pase que precedió al gol de Monteagudo. Supuso un peligro constante para la defensa visitante.

MARISA (5)

Incómoda en la primera mitad, no encontró su espacio. Falló la más clara del partido que pudo suponer el 2-1.

Los cambios

PAULA NOVO (4)

En la foto del gol de Mendoza. Perdió la marca y la central del Madrid CFF remató a placer.

EVA DIOS (6)

Dio frescura al ataque del Deportivo cuando más lo necesitaba.

ELENA (5)

Entró segura, aunque el balón apenas pasó por sus botas.

MILLENE (5)

Regresó tras lesión, aunque sin apenas tiempo para aportar.

BÁRBARA (5)

Se quedó sin tiempo para sumar en ataque.