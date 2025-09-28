Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
DXT Campeón

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El 1x1 de la derrota del Dépor ante el Madrid CFF

Estas son las valoraciones del equipo blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
28/09/2025 19:20
Paula Gutiérrez pelea el esférico en el encuentro ante el Madrid CFF
Paula Gutiérrez pelea el esférico en el encuentro ante el Madrid CFF| Germán Barreiros

El Deportivo cayó en los últimos minutos ante el Madrid CFF. Estas son las valoraciones de las jugadoras blanquiazules:

INÊS PEREIRA (8)

Salvó al Deportivo en más de una ocasión en la primera mitad. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles.

SAMARA ORTIZ (4)

Sufrió con las internadas de Poljak. Tuvo que ser sustituida en el minuto 20 por unas molestias en los isquiotibiales.

MERLE BARTH (6)

Mantuvo controlado el centro de la defensa, aunque no pudo aportar demasiado en la salida de presión.

MARINA ARTERO (6)

Volvió a influir en el juego del Deportivo con balón, sobre todo a la hora de salir en conducción.

VERA MARTÍNEZ (6)

Regresó a una titularidad y se le vio cada vez mejor con el paso de los minutos. Segura con balón.

MONTEAGUDO (7)

No estaba brillando en ataque, pero no falló en la ocasión más clara. Estrenó su casillero goleador con el primer equipo en Liga F.

HENAR (4)

Provocó el penalti sobre Anita Marcos que sirvió al Madrid CFF para abrir el marcador justo al filo del descanso.

PAULA GUTIÉRREZ (7)

Entendió el juego con y sin balón. Cada vez más agresiva a la hora de robar.

OLAYA RODRÍGUEZ (6)

Empezó imprecisa, pero con el paso de los minutos fue sintiéndose cada vez más cómoda.

AINHOA MARÍN (8)

En la primera mitad peleó para ganar los balones aéreos. En la segunda se sacó de la chistera el pase que precedió al gol de Monteagudo. Supuso un peligro constante para la defensa visitante.

MARISA (5)

Incómoda en la primera mitad, no encontró su espacio. Falló la más clara del partido que pudo suponer el 2-1.

Los cambios

PAULA NOVO (4)

En la foto del gol de Mendoza. Perdió la marca y la central del Madrid CFF remató a placer.

EVA DIOS (6)

Dio frescura al ataque del Deportivo cuando más lo necesitaba.

ELENA (5)

Entró segura, aunque el balón apenas pasó por sus botas.

MILLENE (5)

Regresó tras lesión, aunque sin apenas tiempo para aportar.

BÁRBARA (5)

Se quedó sin tiempo para sumar en ataque.

Te puede interesar

Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Gipuzkoa

Carles Marco, exigente a pesar de la victoria: "Podemos hacerlo mucho mejor"
Raúl Ameneiro
Uriel, central del Silva, lució un aparatoso vendaje tras un choque cabeza contra cabeza con Carabán

El Silva pone la primera piedra con Hidalgo como espectador de lujo (1-1)
Santi Mendoza
Diego Villares en primer término, con Loureiro al fondo, controla el balón ante Magunazelaia, durante el duelo en Ipurua del pasado sábado | fernando fernández

Un rompecabezas a resolver en la medular blanquiazul
Zeltia Regueiro
Las jugadoras del Marineda celebran un gol

El Marineda se presenta con goleada y ecos de sororidad
María Varela