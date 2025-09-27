Objetivo: hacer de Riazor un fortín

Las jugadoras del Athletic, Agote, Maddi y Zubieta rodean a Olaya en el último duelo del Dépor en RiazorQuintana

El Deportivo afronta hoy (16.00 horas) un nuevo reto en casa, donde hace dos jornadas consiguió su primera victoria frente al Athletic Club (1-0). Las blanquiazules buscan sumar de nuevo los tres puntos, esta vez ante el Madrid CFF. Para conseguirlo, el equipo dirigido por Fran Alonso debe recuperar la versión que mostró antes de la derrota ante el Real Madrid, reforzar la confianza y levantar nuevamente su muro defensivo.

“Estuvimos lejos de nuestra mejor versión, sobre todo en confianza, valentía y personalidad”, reconoció Alonso.

La defensa es una de las parcelas que busca potenciar el Deportivo en el proyecto este curso con respecto al año pasado para permitirse llegar más lejos. ”Creo que somos un equipo más trabajado a nivel defensivo y creo que eso da solidez en general, cuando tienes un buen trabajo defensivo, y no solo de la defensas, la delantera es la primera que tiene que defender, partes con una base muy sólida para poder atacar”, comentó Vera Martínez. La cántabra jugó sus primeros minutos este curso ante el Real Madrid y ya está disponible para volver a ser una de las piezas clave. Este curso tendrá que luchar más por su posición, ya que tiene más competencia.

La defensa ha sido la línea más reforzada en el mercado de verano con la incorporación de Barth, la permanencia de Marina Artero y la presencia de Elena Vázquez y Paula Monteagudo, que ascendieron del filial. Esta situación permite hacer una rotación que el año pasado era impensable. La propia Vera es muestra de ello. Este año Fran Alonso ya ha demostrado que cuenta con varias alternativas que le funcionan. Habrá que esperar para saber cuál será la de hoy y si su pareja indiscutible la pasada campaña, Raquel y Vera vuelve a verse juntas dentro del terreno de juego desde el inicio.

El aumento de la fuerza en los duelos ha sido uno de los puntos en que más ha mejorado el Deportivo. Este plus les ha llevado a conseguir sus resultados positivos, a los que intentará volver hoy tras conseguir dos empates y una victoria en lo que va de campaña.

La principal novedad para la jornada es que Millene podría volver a saltar al terreno de juego, aunque puede ser demasiado pronto para disputar minutos. La delantera brasileña ya ha empezado a entrenar con sus compañeras por lo que pronto la máxima goleadora del curso pasado podrá volver a aportar el gol para su equipo.

En frente tienen a uno de los equipos más pioneros del fútbol español, el Madrid CFF. El cuadro madrileño está obteniendo buenos resultados en este inicio de temporada. Se ha reforzado con una centrocampista de renombre en el fútbol español como Ángela Sosa y con la delantera Anita Marcos, que busca volver a su mejor versión tras su grave lesión de rodilla. Dos llegadas que se complementan con las seis renovaciones entre las que está su máxima goleadora, Allegra Poljak (2 dianas).

Los resultados son iguales a los del Dépor: dos empates, una victoria y una derrota. Ambos perdieron solo contra el Real Madrid. La escuadra dirigida por Aguado ha ido de menos a más. A pesar de caer contra el equipo merengue, ha demostrado ser un equipo fuerte, tanto que llegan a Riazor después de empatar ante el Atlético de Madrid (1-1). A su mando está Javi Aguado, recién llegado este año para vivir su primera experiencia como entrenador en el fútbol profesional femenino.

Son dos equipos muy similares en cuanto a objetivos. Ambos buscan el equilibrio entre juventud y experiencia sobre el terreno de juego. “Tienen muchas virtudes y tienen comportamientos parecidos a los nuestros”, expresó Fran Alonso en la rueda de prensa previa.

Dos conjuntos con mucha ambición que pueden ofrecer en Riazor un encuentro muy igualado. Las locales buscarán ser capaces de aprovechar la ventaja de jugar en casa y volver a sacar un buen resultado al calor de su afición