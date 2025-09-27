Diez preguntas para conocer un poco más a Fran Alonso

Fran Alonso posa antes de ofrecer una entrevista a DXT CampeónGermán Barreiros

Al término de la entrevista concedida a DXT Campeón, Fran Alonso se sometió a un test rápido para que la afición deportivista pueda conocer un poco más algunos de sus gustos.

¿Pulpo o cocido madrileño?

Pulpo, cero dudas.

¿Glasgow o A Coruña?

A Coruña, tengo que decir. Mi mejor experiencia en el fútbol, hasta ahora, ha sido Celtic. Pero en la ciudad en la que mejor he vivido es A Coruña.

¿Qué jugadora le ha impresionado más de todas las que ha entrenado?

Por contexto voy a decir a Ainhoa. Yo vine a un equipo que acababa de ascender, es decir, yo sabía que esas jugadoras habían jugado en segunda división. Cuando las vi entrenar vi a una futbolista que me hizo pensar “¿Cómo es posible que esta jugadora haya estado en segunda división?”. Ainhoa tiene muchísimo nivel.

¿A qué jugadora ficharía para el Deportivo?

A Linda.

¿Ganar de goleada o en el último minuto?

De goleada. La sensación de ganar en el último minuto es muy bonita, pero la del 8-0 también (risas).

¿Un equipo al que sería un sueño entrenar?

Hay muchos que serían un sueño, pero el mayor, aunque sé que es casi imposible, sería la selección española masculina o femenina.

¿Cuál es el gol que más ha celebrado como técnico?

Fue un gol que marcó Izzy Atkinson que nos sirvió para ganar nuestra primera Copa de Escocia. Íbamos ganando 2-1, nos expulsaron a una jugadora y nos pitaron penalti en contra. Nos empataron y en el segundo tiempo de la prórroga, a punto de ir a los penaltis, marcamos el 3-2 después de haber jugado muchos minutos con diez. Encima fue ante el Glasgow City, que habían ganado catorce ligas seguidas. Me recorrí la banda celebrando con los fans, encima estaban mis padres en la grada… Fue espectacular.

¿Es supersticioso?

Siempre digo que no, pero en realidad sí. Si me pongo una camisa y ganamos, en el partido siguiente me pongo la misma camisa, hasta que perdemos y ya no me la pongo. El año pasado fue con la corbata, que fue una coña que empezaron las jugadoras. Conseguimos bastantes puntos con la corbata. No creo al 100% en esas cosas, pero por si acaso (risas).

¿Presión alta o bloque bajo?

Presión alta, siempre. Pero también sé dónde están los puntos. El año pasado no estaban en una presión alta porque los equipos tenían mucha velocidad y nos podían hacer daño atacándonos al espacio y nosotras éramos muy buenas transitando. Este año, definitivamente presión alta.

¿Ganar jugando mal o perder jugando bien?

Ganar. Ganar siempre.