Fran Alonso vaticina una mejora en el equipo: "Puede ser un buen partido para nosotras"

Fran Alonso en la sala de prensa de AbegondoJavier Alborés

Fran Alonso valoró desde la sala de prensa la oportunidad a la que se enfrenta el Deportivo tras la dolorosa derrota ante el Real Madrid (4-0). El técnico blanquiazul aseguró que el equipo ha hecho autocrítica y que se verá una mejor versión el próximo domingo (16.00 horas) contra el Madrid CFF.

Semana de trabajo: “Ha ido muy bien, teníamos claro cosas que teníamos que mejorar después de nuestro último partido y creo que tanto dentro del vestuario, tema de conversaciones con el equipo y fuera en el campo, he visto bastante hambre, bastante capacidad de mejora. Espero que mañana, en el último entrenamiento, sigamos con la misma dinámica y que el día de partido veamos a una mejor versión de la que vimos el último partido”.

Cosas a mejorar: “Para sacar algo del Di Stéfano teníamos que dar nuestra mejor versión, creo que estuvimos bastante lejos de nuestra mejor versión, sobre todo en tema de confianza, de valentía, de personalidad. Hubo situaciones de cinco contra cinco donde llevamos al rival a áreas donde queríamos para robar y aún así nos salieron de la presión. Deberíamos haber sido muchísimo más agresivas. Hemos hecho autoreflexión, estuvimos todas de acuerdo cuando lo hemos hablado y creo que eso es algo que se va a ver diferente en este partido”.

Vera de vuelta tras su lesión: “Es muy importante para nosotras la vuelta de Vera, el otro día ya tuvo sus primeros minutos, creo que para estar tanto tiempo parada lo hizo muy bien, con un marcador desfavorable, contra un rival con muchísima calidad. Solventó bien sus acciones. Nos da esa competencia que necesitamos también para que otras jugadoras no se relajen y sigan apretando. Es muy importante para nosotras. Hay otras jugadoras que también están volviendo y eso nos va a ayudar mucho. Al fin y al cabo hemos tenido muy pocas lesiones, pero lesiones de jugadoras con muchísimos minutos el año pasado. El tenerlas ahora de vuelta es algo muy, muy positivo para el grupo”.

Enfermería: “Ya tenemos a Millene entrenando, hoy hace el 90% de la sesión, hay posibilidad de que entre convocada ya el fin de semana, si no, para el siguiente seguro que estará, yendo todo como va hasta ahora. Creo que Lucía Rivas la semana que viene ya empieza también a saltar al campo y Espe es por la que tendremos que esperar un poquito más. El resto, bueno, las típicas molestias que tienen, pero vamos, están todas preparadas para ayudar”.

Madrid CFF: “Es un equipo muy fuerte, se han reforzado muy bien, tienen muchas virtudes, les estuvimos viendo en directo el último partido y me gusta. Tienen un nuevo míster, se están acoplando a una nueva idea de juego, pero es un equipo muy peligroso, con las ideas muy claras. Suponemos que van a salir con un sistema que va a igualar el nuestro, también juegan con línea de tres, es muy parecido, tienen comportamientos parecidos a los nuestros. Es otro partido que que es muy difícil y creo que tenemos que dar un muy buen nivel para intentar ganar, lo que es lo que queremos. Si mostramos el nivel que mostramos la semana pasada, creo que nos va a costar mucho. Pero veo al equipo muy bien y con mucha confianza, creo puede ser un buen partido para nosotras”.

Boicot del Real Madrid a la fase final de la Supercopa en Miami: “Como nosotros no íbamos a jugar la Supercopa, otros clubes tomarán sus decisiones. Yo me centro, con todo el respeto, en el Deportivo. Cuando esa situación nos venga, ya lo valoraré”.