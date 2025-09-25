Vera Martínez regresa con ganas de divertirse: "Si disfrutamos creo que todo va a salir solo"

Vera Martínez en un encuentro de la campaña pasada| Quintana

Vera Martínez volvió el pasado domingo a pisar el verde tras caer lesionada a principios de agosto. La central cántabra fue protagonista esta mañana en la sala de prensa de Abegondo e hizo especial hincapié en la intención de disfrutar de esta temporada.

Volver tras la lesión: “Volver a jugar para mí es como cuando un niño da por primera vez al balón. Yo disfruté mucho de poder volver al campo con mis compañeras y de saber que la pierna responde bien. Es un momento para mí a nivel individual feliz. Estoy contenta por poder volver para ayudar”.

Qué salvar del encuentro ante el Real Madrid: “Lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo de los errores que se cometen. Sabemos que no fue nuestro mejor partido, pero creo que somos un equipo capaz de sobreponernos a todas estas cosas y ya poder empezar a trabajar corrigiendo todos esos errores para ir a por el siguiente, que es el que se nos viene este fin de semana. Me quedo con poder volver a disfrutar en el campo”.

Rol en este inicio de temporada: “Mi rol es seguir ahí, siendo una más en el vestuario, apoyándolas en todo, intentando animar para que todo vaya bien. Estamos fuera en el caso de estar lesionadas, pero seguimos formando parte del equipo y siendo una más en todo”.

Arranque liguero: “Creo que el inicio ha sido positivo. Han sido dos empates y una victoria. Ahora contra Real Madrid se nos dio así. Pero creo que el equipo está trabajando de una forma muy buena, de manera positiva y creo que estamos creciendo y que estamos en el camino de lo que buscamos”.

Cambio respecto al año pasado: “Me imagino que ya solo el hecho de conocer la Liga es un paso adelante. Conoces la Liga, conoces a tus rivales y luego también han venido jugadoras con experiencia que nos dan un plus al equipo. Supongo que en resumen somos un Dépor más maduro, un Dépor con conocimiento de la Liga y con ganas de trabajar y poder superar lo del año pasado”.

Momento de disfrutar de la Liga F: “Yo creo que esa es la palabra, disfrutar. Ahora y durante todo el año. Si disfrutamos creo que todo va a salir solo, los resultados se darán y al final terminará siendo un año positivo. Cuando se disfruta, todo es mejor”.

El equipo encaja menos: “Somos un equipo más trabajado a nivel defensivo y creo que eso da solidez en general. No solo de las defensas, porque la primera que defiende es la delantera. Cuando tienes ese bloque bien formado partes de una base muy sólida para poder después atacar. El poder recibir pocos goles o ninguno, si fuera posible, nos va a hacer que por lo menos puntuemos en todos los partidos. Creo que partiendo de esa base, todo es seguir creciendo hacia adelante".

Cuantificar el objetivo: “No quiero cuantificar porque eso sería ponerme un límite o un techo. Entonces solo quiero disfrutar. Eso significa competir y eso significa que los resultados puedan seguir dándose de manera positiva para nosotras. Tratar de puntuar en todos los partidos y quedar lo más arriba posible. Disfrutar del año, nada más. Y el límite nos lo pondremos nosotras solas".