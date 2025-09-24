Millene regresa a los entrenamientos con el grupo

Millene en la sesión de entrenamiento de hoy en AbegondoRCDEPORTIVO

A cuatro días de recibir al Madrid CFF en Riazor (domingo a las 16.00 horas) regresa a las sesiones de entrenamiento del Deportivo una de las jugadoras más determinantes del equipo blanquiazul. Millene Cabral ha vuelto a saltar al césped junto a sus compañeras.

A principios de agosto, la delantera sufrió una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha. La máxima goleadora de la temporada pasada con seis goles no pudo participar en el Trofeo Teresa Herrera, que se disputó el 9 de agosto y terminó con victoria deportivista —2-0 ante el Braga— .

Fran Alonso tampoco pudo contar con la brasileña en las cuatro primeras jornadas de Liga F. En el encuentro que supuso el estreno oficial del Deportivo en competición liguera, contra el Badalona Women, el técnico madrileño optó por varias con respecto al curso pasado y ubicó a Ainhoa y a Marisa como las dos referencias de ataque. Repitió formación ante el Espanyol, aunque Marisa se vio relegada al banquillo y su lugar lo ocupó Bárbara. Fue precisamente la zaragozana la encargada de hacer el gol blanquiazul y su efectividad se vio recompensada con una nueva titularidad en la tercera jornada, frente al Athletic Club.

En el último duelo, ante el Real Madrid, Fran Alonso alineó a Bárbara y a Marisa en punta. Puede que el encuentro disputado en el Alfredo Di Stéfano haya sido el último que el Dépor ha tenido que afrontar sin su mayor referencia.

Seguramente sea pronto para que Millene sea titular contra el Madrid CFF. Incluso puede que también lo sea para que cuente con minutos. El cuerpo técnico no quiere dar ningún paso en falso que pueda suponer una recaída.

Ya lo demostraron con Vera Martínez. La central cántabra sufrió la misma lesión que Millene dos días después. Su nombre volvió a aparecer en una convocatoria el pasado 14 de septiembre, contra el Athletic Club. Estuvo realizando ejercicios de calentamiento en la banda durante varios minutos, pero no llegó a participar. Sí lo hizo en la siguiente jornada, ante el Real Madrid. Entró en el minuto 46 y, a pesar de llevar un mes y medio fuera, fue capaz de dar solvencia a la defensa y no se le vio falta de ritmo.

Es probable que tanto Fran Alonso como su cuerpo técnico tenga los mismos planes para Millene. Recuperar a la máxima anotadora de la campaña pasada es clave para que el Deportivo pueda aspirar a mirar hacia arriba en la clasificación, pero mantener la calma es primordial para evitar contratiempos.