Kevin Cabado: "Creo que vamos a vivir muchas grandes cosas con el Dépor y Fran Alonso"

Kevin Cabado en la sala de prensa de AbegondoCarlota Blanco

El pasado viernes 19, el mercado de fichajes de Liga F llegó a su fin. Y como ya es habitual en el Deportivo, Kevin Cabado se sentó en la sala de prensa de Abegondo para hacer una valoración de los movimientos realizados por la entidad blanquiazul. El director deportivo hizo especial hincapié en el éxito de haber firmado a todas las jugadoras que han querido traer.

Reconoció que el objetivo del club era buscar el crecimiento y la sostenibilidad del equipo. De esta forma, los principales objetivos eran retener el talento que ya había, valorar a la cantera y tener más profundidad en la plantilla. En ese sentido, Kevin reveló que el club ha conseguido mantener a todas las jugadoras que han recibido una oferta de renovación.

En cuanto a las incorporaciones, la primera en llegar fue Olaya. Firmó hasta 2028 y, tras ella, la dirección deportiva trabajó en la posibilidad de retener a Inês y a Artero. Kevin Cabado explicó que incorporarlas en propiedad fue inviable, pero se mostró satisfecho por tenerlas un año más en calidad de cedidas.

El responsable de la sección femenina habló de las intenciones de fichar a una jugadora que aportase experiencia y liderazgo en la línea defensiva. Así fue como se fraguó la incorporación de Barth. Con Marisa y Espe, manifestó que el principal objetivo era el de poder fichar dos jugadoras que aportasen tanto proyección como talento inmediato.

Uno de los pilares fundamentales del club, según Kevin Cabado, es la cantera. Explicó que el objetivo es seguir dando pasos firmes y que las jugadoras vean que la apuesta es real. De esta forma, Paula Monteagudo y Elena Vázquez han pasado a ser jugadoras del primer equipo, pero reveló que hay otras seis futbolistas que están en dinámica todos los días y que son consideradas prácticamente de la primera plantilla, pero que los fines de semana ayudan al filial, que se enfrenta al reto de una nueva categoría.

Una vez analizado el mercado de fichajes, Kevin Cabado dio paso a las preguntas de los medios.

Mercado nacional: "Estamos muy contentos porque todo lo que hemos querido traer lo hemos traído. Han venido las primeras opciones en casi todos los casos y eso es muy difícil. Hemos ido más al mercado nacional, creo que el año pasado era más difícil porque era el primer año en la categoría y las jugadoras conocían que el Dépor apostaba por el fútbol femenino, pero ahora lo conocen de verdad. Es muy notorio que cada vez que sale una jugadora a hablar lo dice, cada vez que hablan con compañeras de otros equipos también. Han venido jugadoras que quizás económicamente no podíamos llegar a lo que podían ofrecer otros clubs, pero que las ha convencido el proyecto. Hemos buscado los perfiles, hemos conseguido traerlos y han sido las primeras opciones".

Posibilidad de conseguir a Inês y Marina en propiedad: "No lo vamos a ocultar. Ojalá fuese así. En ambos casos ya se trató de conseguir este verano, pero sus clubs de procedencia las ven con un futuro prometedor. Ellas están encantadas aquí, así que veremos lo que va deparando el año".

Lía y Carlota: "Son dos jugadoras de la primera plantilla a todos los efectos, tienen dorsal y Lía ha ido convocada al último partido en Riazor. Saben que tienen una competencia muy alta. A principio de temporada se tiene una reunión individual con cada una y se les explica un poco la confección de la plantilla, que la competencia va a ser difícil porque justo sus posiciones están muy pobladas y con el sistema que utiliza el míster entran menos. A partir de ahí se les deja a ellas tomar la decisión y son bienvenidas, son dos jugadoras que nos van a sumar muchísimo. Si quisiesen salir, conociendo la situación, el club iba a poner facilidades. Han decidido seguir aquí y nosotros encantados".

Burofax caso Lía y Carlota: "Nos quedamos sorprendidos porque el Dépor es ejemplo a nivel de trato, de condiciones, de medios… La ciudad es pequeña y todos lo sabéis, las jugadoras lo comentan todos los días. Nos quedamos sorprendidos. Ellas tienen los mismos medios, los mismos recursos y creo que a día de hoy no hay mayor prueba que que sean jugadoras de la primera plantilla a todos los efectos".

Renovación de Abegondo: "Las jugadoras llegan a la reunión con la decisión 50/50 y cuando les enseñamos el dossier con el gimnasio, el vestuario, vídeos en el estadio de la maravillosa afición empujando, el comedor… ahí es cuando acaban de declinarse por nuestro proyecto".

Papel de Michelle Escotet: "Está involucrada con el club al 100%, da igual que sea con la sección femenina o con la masculina. Sentimos un apoyo constante en el día a día, se preocupa porque ellas tengan los mejores recursos. También ha sido futbolista del club y sabe cómo se trabaja aquí, quiere que mejoremos de forma constante. Si ella no estuviese aquí se notaría".

Aforo en Riazor: "Primero hay que conocer el contexto. Siempre parece que hay poco aforo, tenemos el tema de que el tiro de cámara no esté hacia la grada en la que hay gente, eso genera que no se vea la gente que realmente hay. El año pasado fuimos la tercera asistencia más alta de la categoría, solo por detrás de Barça y Athletic. Incluso estuvimos por delante del Athletic durante muchas jornadas, pero los partidos en San Mamés desvirtuaron un poco la media. Ojalá se sume más gente, también es trabajo nuestro. Tenemos que generar un fútbol más atractivo para que la gente venga. Aún así estamos muy agradecidos, tenemos una afición fiel. Salvo dos partidos el año pasado siempre que hemos jugado en casa hemos estado por encima de las 1.000 personas. Iremos construyendo camino poco a poco como se hizo en otras áreas".

Posibilidad de volver a Abegondo: "Hay cero dudas. Las jugadoras se sienten cómodas en Riazor, nos lo han pedido. Estamos contentos. Lo que decía, menos dos asistencias en todos los partidos que llevamos en Liga F en dos temporadas, la gente no cogería en Abegondo y ese es el mayor reclamo".

Derrota ante el Real Madrid: "Estamos contentos con la trayectoria, pero somos inconformistas, es lo que se le transmite a ellas, queremos dar cada día un pasito más. Hemos puntuado en tres de los cuatro partidos. El otro día sufrimos una dura derrota, pero fue ante un rival que tiene una de las mejores plantillas de Europa. Era previsible, pero no estamos contentos porque somos exigentes y creemos que deberíamos haber salido de otra forma al partido. Sé cómo responde esta plantilla, estaremos a full para el domingo. Queremos competir todos los días y tener opciones de ganar".

Verbalizar el objetivo: "No quiero dar el titular tan fácil, pero buscamos pasar una temporada más tranquila. Queremos seguir creciendo con nuestros pilares, es importante que las jugadoras quieran estar aquí, que las chicas de cantera quieran dar pasos aquí, y ya digo que algunas están recibiendo ofertas importantes. Quiero que cada día os sintáis más identificados con el equipo".

Salida de Sara Extremera: "Es una jugadora en la que teníamos confianza, Ella nos pide salir por una situación personal. También es verdad que se da la situación de que durante la pretemporada a Paula Monteagudo, que nosotros la veíamos como una jugadora más ofensiva, empieza a competir y da un rendimiento en lo defensivo. Viendo estas dos circunstancias creíamos que era algo bueno para las dos partes, la jugadora no lo estaba pasando bien lejos de su familia. Lo hemos valorado y hemos decidido no incorporar a nadie porque con Paula y Colette, además de Samara que nos puede jugar ahí, estamos cubiertos".

Expectativas de futuro con Fran Alonso: "Estamos muy contentos con el míster. El año pasado llegó en una situación muy complicada y nos ayudó a conseguir un objetivo que era muy importante para seguir creciendo como proyecto. Más allá de lo que se pueda ver en los partidos su dedicación es plena, su integración en el proyecto igual. Creo que vamos a vivir muchas grandes cosas del Dépor y Fran".