Óscar Gilsanz en su primer entrenamiento con Unionistas Manu Laya

Óscar Gilsanz se estrenó a lo grande con Unionistas. El nuevo entrenador charro sumó sus tres primeros puntos tras vencer al Fabril (2-1) en el reina Sofía. El betanceiro reconoció que había trabajado especialmente las acciones a balón parado durante la semana y que confiaba en sacarles provecho durante el encuentro.

Valoración del partido. "La victoria ayuda, pero nos queda trabajo. Nuestra idea contra este rival era asentarse rápido en campo rival. El Fabril es un equipo muy fuerte en la presión. Teníamos claro que nuestra salida tenía que ser con Carlos de la Nava y Pau Ferrer. El equipo lo interpretó bien, aunque quizá nos faltó algo de velocidad".

¿Victoria más especial por ser contra el Fabril? No, lo más importante es que son los tres primeros. Genera algo diferente empezar con una victoria. Es como una anestesia que te permite pasar el dolor. Da confianza e ilusión al grupo".

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Dos goles a balón parado. "Creíamos que si estábamos acertados lo íbamos a aprovechar. En el descanso les he dicho que había que hacer otro gol a balón parado más limpio. El primero fue un poco más extraño".