Manuel Pablo en sala de prensa German Barreiros

Manuel Pablo analizó la derrota del Fabril ante Unionistas (2-1) y reconoció que su equipo sabía de la exigencia que iba a encontrar en Salamanca. El técnico lamentó los errores que terminaron costando caro al filial, aunque también puso en valor los buenos minutos de juego de los suyos. "Tenemos que crecer en la competitividad de esta categoría", apuntó.

Reencuentro con Óscar Gilsanz. "Ha sido agradable. Tenemos una muy buena relación y parte de mi cuerpo técnico ha estado con él. Estoy muy contento de que vuelva a los banquillos".

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Valoración del partido. "No hemos entrado bien, pero poco a poco hemos superado esa presión y empezado a tener balón. Nos han faltado situaciones de área. A partir del gol hemos dado un paso adelante. No hemos encontrado una situación clara, pero sí que hemos tenido remates cercanos. En la segunda hemos salido también muy bien. Apretamos y llegamos mucho. Nos ha faltado algo de velocidad en la ejecución. Hemos mantenido el ritmo hasta la expulsión, que nos ha trastocado mucho. La gente que ha salido lo ha hecho con ganas y hemos intentado seguir estando en el partido".

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Ambiente del Reina Sofía. "Sí, me esperaba esa presión. Al final analizamos y sabemos que es un club con mucha afición. Sabíamos lo que Unionistas se estaba jugando y sabíamos el arbitraje que nos íbamos a encontrar, y eso lo teníamos que entender. Es uno de los errores que al final cometemos nosotros. No estar a la altura de esas situaciones. Nos agarran en el primer gol, pero no somos capaces de pelear la pelota. Luego nos sacan una tarjeta por protestar y nos acaban expulsando por una entrada con balón. Son errores que pagamos nosotros y son nuestra culpa. Tenemos que crecer en la competitividad de esta categoría".