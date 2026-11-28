Manuel Pablo, preocupado por el balón parado: "Hay situaciones donde no miramos ni el balón"
El técnico del Fabril admite los errores defensivos, pero no pierde la calma: "Queda mucho tiempo por delante"
Manuel Pablo, entrenador del Fabril, reconoce que el equipo está preocupado por sus problemas defensivos, especialmente por el balón parado, donde considera que la atención y la mentalidad están condicionando su rendimiento. “Estamos más pendientes de que no nos rematen que de despejar el balón y al final no atacamos la pelota”, admite el canario. Pese a los últimos tropiezos, Manuel Pablo transmite tranquilidad por el margen de competición que queda y confía en que las próximas incorporaciones tras lesiones ayuden a mejorar al equipo. Además, Manuel Pablo también analiza el reencuentro con Óscar Gilsanz, que debutará en el banquillo de Unionistas precisamente contra 'su' Fabril.
Gilsanz, nuevo entrenador de Unionista y próximo rival: "Es una noticia sorpresiva, pero son cosas del fútbol y la verdad es que ha coincidido con este partido. Nos conoce y nosotros le conocemos a él. Está claro que somos dos equipos que ahora mismo estamos sufriendo, sobre todo en defensa, y que tenemos que arreglar ese problema".
El nuevo Unionistas de Gilsanz: "Ellos son un equipo con gente, sobre todo de medio campo para arriba, que tiene calidad, pero tienen un problema como nosotros. Somos de los tres equipos que más encajan, con muchos goles encajados. Creo que lo primero para centrarse, tanto ellos como nosotros, es intentar defender mejor, dejar la portería a cero y, a partir de ahí, crecer".
El problema del balón parado: “Estamos preocupados porque se repite, sobre todo ahora lo del balón parado, donde nos volvieron a hacer dos goles. Siempre estamos buscando soluciones. Cambiamos el otro día, pero al final también es responsabilidad de cada uno, la atención. Creo que a veces es algo mental porque ahora mismo estamos con esa preocupación del balón parado, que antes no teníamos y ahora nos está haciendo daño. Estamos más pendientes de que no nos rematen que de despejar el balón y al final hay situaciones donde no miramos ni el balón. Hay que intentar que esa responsabilidad sea todavía mayor y esa tensión también”.
Las dificultades con el juego directo: “No es que nos crearan mucho peligro, pero sí que en esos minutos de juego directo nos hicieron daño. Tenemos que mejorar esas situaciones, atacar a veces más la pelota, no dejar que bajen esos balones y cortar carreras”.
Los ajustes en las marcas: “Sabíamos que el Coria era un equipo peligroso en ese sentido, porque hacía mucho bloqueo. Le dijimos al árbitro que bloqueaban mucho a los jugadores, pero al final se deja jugar. Algunos goles son evitables porque, más que estar pendientes de intentar despejar, estamos pendientes de que no nos rematen y al final no atacamos la pelota. Hay que seguir trabajando en esas situaciones, prestarles más atención e intentar que las marcas sean más activas, más cercanas, incluso para no dejar correr. También tenemos que enfocar soluciones en otras zonas. En el segundo gol creo que hay un saque rápido que nos coge un poco dormidos y nos hacen la ventaja”.
La reacción del vestuario: “Afecta en el momento. Después estamos buscando intentar sacar cosas positivas, que las estamos teniendo, sabiendo que tenemos un problema en esa parte. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, pero no nos podemos dormir con eso solo. Tenemos que seguir compitiendo y mejorando esas situaciones de juego directo, atacar a veces más la pelota y no dejar que bajen esos balones. Un poco lo de siempre”.
Las variantes en ataque: “Quiero que sepan leer los partidos. Al final, Kevin va más a los espacios, Iker es más de pelear, como Martín (Ochoa). Cada uno nos da situaciones distintas. Mauro es más de jugar en intermedio, pero lo que busco es que tengan presencia en el área cuando lleguemos, que sepan leer cuándo pueden dar un apoyo y cuándo un equipo viene a presionarnos alto, saber ir al espacio también. A partir de ahí, presencia en el área, trabajo defensivo para nuestra primera presión, intentar robar en campo contrario y que estén siempre muy activados en ese sentido”.
Parte de bajas: "Siguen más o menos los mismos. Manu Ferreiro, Jairo, Vergara, Dani Estévez, Domi también puede ser baja y estamos pendientes de lo de Noé con el primer equipo. A partir de ahí, el que más cerca está de volver es Dipanda, que le quedan un par de semanas".
Parte importante del calendario: “En ese sentido no estoy preocupado. Llevamos trece jornadas y no estoy preocupado, dentro de que siempre quieres ganar y competir bien. Sé que queda mucho tiempo por delante, sé que somos un equipo que tenemos que crecer y mejorar en ciertos aspectos y creo que lo vamos a mejorar también con la incorporación de esos jugadores de los que estamos hablando. Creo que podemos crecer. Tienen muchas ganas Damián y Dipanda, es gente que viene sin tiempo de competir y sé que están muy metidos. Creo que nos dan ese salto de ganas y de ilusión. Vamos a un campo difícil, donde han ganado todos los partidos en casa. Los últimos tres los han ganado y sabemos que es un equipo que tiene una afición muy buena, que aprieta. Tenemos que sobreponernos a ese ambiente y seguir compitiendo como lo estamos haciendo en las últimas jornadas, mejorando lo defensivo”.
La confianza hacia los jugadores: “Intentando que no sea todo bonito ni todo malo, sino buscando ese equilibrio. Saber que hay cosas que estamos haciendo muy bien y otras que, sobre todo en la parte defensiva, estamos haciendo mal. Intentamos corregirlas y poner más énfasis en la parte defensiva en los entrenamientos. A partir de ahí, saber que tenemos que seguir compitiendo. No nos podemos quedar solo con lo que ha pasado, tenemos que seguir y evitar que vuelva a pasar como el día del Extremadura”.
El reencuentro con Gilsanz: “Lógicamente es raro. Hemos compartido muchos años aquí en la cantera y muchos del cuerpo técnico mío han estado con él. Tenemos ese conocimiento los unos de los otros. A partir de ahí, cada uno busca lo mejor para lo suyo, pero sí que hay muy buena relación”.
La lesión de Manu Ferreiro: “No va a estar para las próximas semanas. Va a ser más largo, uno o dos meses, vamos a ver cuánto lleva. Hemos perdido jugadores importantes, como Jairo al principio, y también Damián, que ya sabíamos que venía de lejos, y Dipanda. Lo que tiene que ser es que, cuando estén, activen al grupo. Ver entrenar a gente que ya está más cercana, como Dipanda y Damián, con esas ganas, tiene que activar al grupo”.
Recuperar la ficha de Damián Canedo: “Siempre está la previsión de que tenga ficha. De hecho, hay una ficha libre que puede ocupar ahora en el mercado invernal. Está entrenando, lleva ya tres o cuatro semanas en dinámica de grupo sin ningún tipo de problema. Será una pieza más que incorporar. Sobre todo lo veo con muchas ganas y mucha ilusión después de haber estado tanto tiempo fuera. Eso es lo que contagia”.