El Fabril afronta este sábado (16.30 horas) en el Reina Sofía el último de sus tres compromisos consecutivos ante rivales directos en la lucha por la permanencia. Los de Manuel Pablo visitan a un Unionistas en el que se estrenará Óscar Gilsanz, antiguo tutor de varios futbolistas del filial blanquiazul. Uno de ellos es Hugo Ríos, que analiza en esta entrevista la mala dinámica de resultados del equipo y la importancia que tuvo el entrenador betanceiro en su trayectoria.

¿Ha conseguido pasar página del empate ante el Coria?

Bueno... Hay que intentar cambiar la dinámica cuanto antes y mirar hacia adelante, porque lo de atrás ya está hecho. Lógicamente, tenemos que corregir errores, pero creo que el equipo está mejorando mucho. A nivel de juego estamos jugando bastante mejor y, a partir de ahí, tenemos que cambiar la dinámica e intentar empezar a ganar partidos.

¿Cómo se gestiona la frustración durante la semana?

El día siguiente es complicado, con caras largas, pero a partir de ahí hay que seguir. Hay que olvidar lo que pasó, analizarlo y poner buena cara. Hay que entrenar con la mejor actitud posible y darle normalidad para que el fin de semana podamos conseguir la victoria.

Completado el primer tercio de campeonato, ¿qué balance hace del rendimiento del equipo?

A nivel de juego creo que estamos a un nivel muy alto, incluso superior al de muchos equipos de la categoría. Los resultados no son los esperados por el nivel de juego que estamos teniendo, tanto en posesión como en llegadas y en las estadísticas que nos muestran cada semana sobre nuestra cercanía al gol y la de los rivales. Nosotros generamos mucho y quizás castigamos poco, mientras que otros equipos, generando menos, nos hacen mucho daño. Tenemos que mejorar en eso y creo que la dinámica va a ser buena. Esto va a cambiar más pronto que tarde por el trabajo que estamos haciendo y vamos a tirar para arriba seguro.

Muchos puntos se están escapando en acciones a balón parado

Es algo que estamos trabajando. Estas jornadas se está viendo que lo estamos pagando mucho, pero en los entrenamientos estamos intentando cambiar esa dinámica. Está saliendo bien en los ejercicios y ahora falta la guinda del pastel, que es trasladarlo a los partidos, que es lo importante. Esperamos que esa dinámica cambie cuanto antes.

Como capitán, ¿cómo actúa en el vestuario en un momento como este?

Intento darle normalidad al asunto. Parece que tengo 35 años cuando hablo, pero tengo 23. Hay chavales que son del 2009 o del 2008 que no han competido en esta categoría e incluso tampoco en el fútbol modesto. Hay un cambio brutal respecto al fútbol formativo, tanto a nivel competitivo como en todos los aspectos. También hay que ayudarles a darle normalidad a estas cosas, explicarles que los equipos compiten de una manera distinta, que aprietan más y que todos van a una. Tenemos que ayudarles a adaptarse lo antes posible a la categoría.

¿Echa en falta algo más de veteranía en la plantilla para gestionar mejor esas situaciones?

Sí, puede ser. Al final, también tenemos la juventud y el ímpetu de querer ir hacia adelante y mejorar. Creo que físicamente, a la hora de aguantar los partidos hasta el final, somos superiores al resto de equipos. Pero, como digo, nos falta ese puntito para cambiar los resultados.

¿Cómo está Manuel Pablo? El otro día acabó muy frustrado con el desenlace

Al día siguiente es un día complicado para todos, no solo para los jugadores. Él tiene que demostrarlo menos que nosotros, porque es quien tiene que tomar la palabra y darle normalidad a la situación. Durante la semana todo sigue igual. El trabajo no es diferente al que hacíamos el año pasado, cuando ganábamos prácticamente todo y parecía que éramos la hostia. Somos prácticamente los mismos que la temporada pasada, lo que pasa es que ahora las cosas no nos están saliendo.

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Mauro Valeiro, siendo todavía juvenil de segundo año, fue titular ante el Coria. ¿Qué destacarías de él?

Es un talento innegable. Ha ido a todas las convocatorias de la selección española, desde lo más abajo. Es un talento que hay que explotar y que tenemos que aprovechar. Tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros y tiene sus oportunidades. El otro día se vio que puede estar aquí, que tiene nivel para competir en esta categoría y talento de sobra. Ahora tiene que adaptarse al ritmo de la competición y jugar contra futbolistas adultos y veteranos, no contra juveniles. Creo que lo está haciendo bien y que va a seguir evolucionando.

Xabi Campos también es juvenil

Está jugando ya en Primera RFEF y parece que no le damos ese valor, pero es que realmente hace nada el primer equipo estaba en esta categoría. Es una competición muy complicada. A ellos les costó mucho salir de ella. Es lógico que a nosotros también nos cueste adaptarnos. Que chavales como Xavi y Mauro, que acaban de cumplir los 18 años, estén compitiendo en esta categoría al nivel que lo están haciendo tiene mucho mérito.

Su temporada bajo palos

Está debutando en Primera RFEF. ¿Qué le está pareciendo la categoría?

Hay un cambio bastante grande respecto a Segunda RFEF. Todos los equipos te igualan, cuesta mucho más jugar y, a nivel de duelos, van todos con mucha intensidad. Son equipos que funcionan más como un grupo.

Comenzó la temporada como suplente después de superar una lesión de rodilla

Era bastante obvio que no iba a empezar jugando. Cuando me operé, los médicos me dijeron que estaría para la quinta jornada. Yo tenía claro, y ya se lo dije a los médicos, que iba a intentar llegar convocado a la primera jornada. Había un plan para que pudiera jugar el último amistoso, que finalmente se canceló y acabamos jugando entre nosotros. Lógicamente, disputar un amistoso no significa que estés preparado para la primera jornada. No jugué ningún partido de pretemporada y Marqués estaba a un nivel muy alto hasta que se lesionó.

¿Cómo estaba viendo a Marqués?

El nivel que tiene es altísimo. Su madurez desde que llegó es muchísima más grande. La madurez mental que ha adquirido es espectacular. Lo sé porque ya entrenaba con el Fabril cuando llegó y todavía era juvenil. La evolución que ha tenido es brutal. Es un portero que tanto a día de hoy como de cara al futuro es una barbaridad. Hay que confiar en él. Tiene envergadura y bajo palos es un animal.

¿Y con su rendimiento está satisfecho?

Me veo bien. Las estadísticas reflejan muchos goles encajados, pero también hay que ver cómo se están produciendo. A partir de ahí, tengo que seguir corrigiendo cosas y evolucionando. Lo hago con David, mi entrenador de porteros. Creo que puedo dar un poquito más.

¿Es de ver repetidas las grandes paradas y los errores?

No le doy mucha importancia. Creo que hay que relativizar muchísimo las cosas. Al final, hago esa parada contra el Racing, pero en la jornada siguiente, ante el Lugo, tengo el error en el que salgo, no despejo y acaba entrando el balón. Si no le damos tanta importancia a una cosa, tampoco vamos a dársela a la otra. Tengo Twitter, pero lo tengo desinstalado en el teléfono. No quiero saber nada porque creo que lo que venga de fuera, más allá de lo que me pueda decir mi entrenador de porteros, mi padre o la gente que de verdad me ayuda y quiere que evolucione, no me va a afectar ni me va a ayudar en nada. Intento mantenerme al margen de todo eso.

¿Saben cómo gestionará Manuel Pablo la portería cuando Marqués esté recuperado?

No. Al final, es el día a día, como el año pasado. No hemos hablado nada. Marqués ya está empezando a salir al campo con el readaptador y creo que pronto empezará a entrenar con nosotros con normalidad. Creo que la posición de portero debería empezar a entenderse de otra manera. Si uno lo está haciendo bien, que siga jugando. Si en un partido consideramos que las cualidades de otro portero pueden venir mejor, que juegue ese encuentro y no pasa nada. Creo que la forma de entender la portería debería evolucionar hacia eso. Osasuna ya lo está haciendo con Sergio Herrera y Aitor Fernández. No hemos hablado nada, pero lo que decida el míster estará bien decidido.

Hace unas jornadas cambiaron el dibujo y pasaron a jugar con una línea de cinco. ¿Cómo está sentándole al equipo?

Creo que el equipo está mucho más cómodo con este sistema. Prácticamente todos los goles que estamos encajando llegan a balón parado, pero a nivel de juego no estamos recibiendo casi ocasiones ni nos están generando demasiado peligro. Estamos mucho más cómodos, la gente está más cerca de esas segundas jugadas cuando hay golpeos. Creo que hemos evolucionado para mejor.

En los últimos partidos, no el del Coria, optaron por simplificar un poco el juego

En Zamora el equipo necesitaba buscar confianza en sí mismo y quizás arriesgar un poquito menos. Es una decisión de cada jugador, no es que Manuel Pablo nos dijese que teníamos que hacerlo así. Al final, los que jugamos somos nosotros y somos los que tenemos que decidir dentro del campo. Él nos da unas indicaciones, pero después decidimos nosotros. Creo que hemos ganado esa confianza.

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El sábado se enfrentan a Unionistas, dirigido ahora por Óscar Gilsanz. Usted lo conoce bien. ¿Qué recuerdos guarda de él?

Me ayudó mucho como entrenador y también como persona. Es una persona de diez, súper humilde y muy cercana a los jugadores. Le tengo un gran cariño y me llevo muy bien con él. Lo vi este verano en Betanzos, en un partido, y estuvimos hablando. A partir de ahí, veremos qué nos plantea e intentaremos llevarnos el partido.

Unionistas ha puesto a la venta entradas a dos euros para facilitar una gran asistencia. ¿Cómo lo afrontan?

La verdad es que no sabía lo de las entradas a dos euros, pero nosotros tenemos que estar al margen de todo lo que pase fuera. Creo que todos somos suficientemente maduros como para saber que, si un equipo tiene el apoyo de su gente, aprieta más. A partir de ahí, nosotros tenemos que estar al margen de eso. Lo que importa es lo que ocurre en el verde y con el balón.

Esta temporada habéis alternado partidos en Riazor y Abegondo. ¿Dónde os encontráis más cómodos y qué diferencias notáis entre ambos escenarios?

Jugar en Riazor es un aliciente. Es un escenario en el que todos queremos estar algún día con el primer equipo, delante de miles de personas y jugando con la camiseta del Dépor, no con la del filial. Pero Abegondo también es nuestra casa. Es donde jugábamos el año pasado y donde hacemos nuestro día a día.

¿Notáis más cerca el calor de la gente en Abegondo?

Sí que es cierto que un estadio vacío no es lo mismo que un campo más pequeño lleno. Aquí la gente se nota más y está más cerca. Pero, como digo, todos queremos jugar en Riazor también.

Acaba contrato con el Deportivo en junio ¿Cómo está su situación?

La verdad es que estoy bastante al margen de esos temas. Lo lleva más mi representante y yo me mantengo completamente al margen. No sé cómo está la situación. Yo soy del Dépor y quiero estar aquí, pero no sé que pasará

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Ha vuelto a entrenar esta temporada con el primer equipo. ¿Cómo son Román, Ferllo y Parreño?

Si tengo que destacar una cualidad general es el nivel competitivo que tienen entrenando. Los ves trabajar y son unos animales. El valor que le dan a cada acción, a cada balón, a cada colocación y la activación que tienen es brutal. Leo Román es increíble. El otro día, que subí a entrenar con ellos, hicimos un ejercicio de finalizaciones... Lo que para es una barbaridad.

Alineaciones probables

Unionistas: Alejandro Daza; Dani Morer, Mikel Serrano, Gorka Rivera, Diego Caballo; Arnau Casas, Marcelo; Álvaro Gómez, Carlos de la Nava, Willy; Pau Ferrer.

Fabril: Ríos; Guerrero, Teijo, Samu, Manu Serrano, Xabi Campos; Yayo González, Noé Carrillo, Rubén López; Kevin Sánchez, Iker Gil.

Árbitro: Francisco García (Asturias).