Quique Teijo durante el partido ante Unionistas RCD

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras caer ante Unionistas en el Reina Sofía (2-1).

Hugo Ríos (6). Sin culpa en ninguno de los dos goles recibidos. Le paró un mano a mano a Álvaro Gómez cuando el marcador todavía no se había movido.

Adrián Guerrero (5). Fue el que más lo intentó en ataque. Envió muchos balones al área, pero varios de forma precipitada que se fueron muy pasados.

Quique Teijo (7). Se rebeló ante la situación. Rozó el gol con dos disparos que fueron de lo más peligroso del Fabril.

Samu Fernández (5). Apareció a tiempo para dejar en nada una ocasión clara nada más comenzar. Anticipó algún balón hacia delante, pero sufrio en el juego aéreo con Ferrer.

Manu Serrano (4). Su partido más discreto. No aportó la claridad de otros días en la salida de balón. Terminó siendo sustituido.

Xabi Campos (6). Centros de exterior y amagos para zafarse de la presión que demuestran todas sus capacidades. No paró de incorporarse por banda izquierda y probó a Daza, pero su disparo fue muy tímido.

Yayo González (5). En tareas de construcción pasó de puntillas en la primera mitad. Sumó en los duelos y en el juego aéreo.

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Rubén López (4). Dejó a su equipo con un menos tras ser expulsado por doble cartulina amarilla a falta de 25 minutos para el final. En la primera parte sufrió una brecha en la cabeza.

Noé Carrillo (5). Perdió la paciencia con el árbitro después de estar recibiendo agarrones continuamente. También vio la amarilla por protestar.

Mauro Valeiro (6). El juvenil de segundo año sufrió en un partido de adultos muy físico, pero fue atreviéndose cada vez más.

Kevin Sánchez (4). Volvió al once después de haber sido suplente ante el Coria por unas pequeñas molestias. Casi no intervino en ataque y fue el primer cambio de Manuel Pablo.

Los cambios

Iker Gil (5). Pasó en vez de tirar y desaprovechó una ocasión clara.

Álvaro Fraga (4). Perdió muy fácil la marca con Mikel Serrano en el 2-0.

Koke San José (6). Asistió a Martín Ochoa en el 2--1 con un buen centro.

Martín Ochoa (6). Anotó el tanto del Fabril sobre el añadido

Álvaro Fraga (4). Perdió muy fácil la marca con Mikel Serrano en el 2-0. En sus botas estuvo el 2-2 en la última jugada de partido

Justino Barbosa (5). Peleó y lo intentó en el tramo final.