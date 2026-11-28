Noé Carrillo durante el partido ante Unionistas en el Reina Sofía DXT Campeón

El Fabril cayó (2-1) en su visita al Reina Sofía ante un Unionistas muy práctico que planteó un partido tan incómodo como los que se le vienen atragantando al filial durante toda la temporada. Dos goles a balón parado condenaron a los de Manuel Pablo, que, pese a jugar con diez durante los últimos 25 minutos, se agarraron al encuentro hasta el final e incluso tuvieron opciones de rescatar un punto.

"Un partido de futbolistas", dijo Óscar Gilsanz con la naturalidad que tanto le caracteriza en su presentación. No engañó a nadie. No hacía falta su paso por Abegondo ni haber dirigido a catorce jugadores del Fabril para saber cómo y de qué manera se le puede meter mano a un filial que sigue sin encontrar remedios a sus problemas. El técnico betanceiro planteó el encuentro que cualquiera que haya seguido mínimamente a los de Manuel Pablo elegiría. Muchas disputas, duelos constantes, balones aéreos a última línea e interrupciones continuas para impedir que los hombres de mayor talento del equipo coruñés pudiesen desplegar su fútbol. Sin entradas feas, pero sí reiteradas que frustraron a Noé Carrillo, que no entendía como los locales se fueron al descanso solo con una amarilla.

Unionistas bloqueó cualquier intento de fluidez e impuso su intensidad en una primera parte muy bronca. Tanto que en antes de alcanzar el ecuador Rubén López ya tenía una brecha en la cabeza y Carlos de la Nava, capitán y leyenda charra, ya había abandonado el terreno de juego por unas molestias musculares.

El conjunto blanquinegro se hizo fuerte en el escenario que había diseñado. Y el Fabril volvió a tropezar, por sexta jornada consecutiva, con su gran asignatura pendiente. Esa que si estuviera en el colegio le haría repetir curso: el balón parado. Manuel Pablo dijo entre semana que estaban tratando de corregir, ajustando marcas, pero el verde volvió a evidenciar que la herida sigue muy abierta.

En el minuto 40, una falta colgada por Diego Caballo desde prácticamente la divisoria encontró un despeje defectuoso de Yayo González, que Miguel Serrano convirtió en una asistencia de cabeza para Pau Ferrer. El delantero resolvió con la testa sin despegar los pies del suelo y adelantó a Unionistas. Mauro Valeiro estuvo a punto de poner la igualada antes del descanso, pero Daza le negó el gol al juvenil.

Todavía más cuesta arriba

El Fabril mejoró tras el paso por los vestuarios porque el duelo adquirió el ritmo que ya había comenzado a insinuarse en los últimos compases del primer tiempo. El filial encontró algo más de continuidad con balón ante un Unionistas que fue fue replegando hasta instalarse en un bloque bajo, ordenado y difícil de desarmar pese a ser el tercer equipo más goleado del Grupo 1.

Los de Manuel Pablo empezaron a inclinar el campo hacia la portería de Daza, aunque sin encontrar demasiadas vías para traducir su mayor posesión en ocasiones claras. De las botas de Quique Teijo salieron los disparos más peligrosos, primero con un tiro desde aproximadamente 30 metros que obligó al guardameta local volar para evitar que el balón se colase por la escuadra. Justo antes, el propio defensa había pedido penalti por agarrón. El técnico grancanario solicitó la revisión a través del FVS, pero el colegiado mantuvo su decisión.

El Fabril parecía meterse poco a poco en el partido, pero terminó por complicarse él mismo sus opciones. Rubén López, que ya había visto una primera amarilla por protestar, dejó a su equipo con diez a falta de 25 minutos para el final. El centrocampista entregó el balón lanzándose al suelo con la plancha por delante, impactando contra el contrario. El árbitro no dudó y le mostró la segunda cartulina amarilla.

La expulsión frenó en seco las aspiraciones de remontada. Manuel Pablo movió entonces el dibujo, rompió la línea de cinco defensas y puso todo lo que tenía en el banquillo, pero llegó el 2-0. Otra vez en jugada de estrategia y otra vez con Caballo y Serrano como actores principales.

Se agarró con uñas y dientes al partido el Fabril. Martín Ochoa recortó distancias en el tiempo de añadido y Álvaro Fraga, en la última, rozó el empate con un tiro desde la frontal. Al final respiró aliviado el Reina Sofía, que vio cómo se cumplía el viejo tópico que a entrenador nuevo, victoria segura.