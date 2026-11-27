Óscar Gilsanz en su primer entrenamiento con Unionistas Manu Laya

Óscar Gilsanz fue presentado este viernes como nuevo entrenador de Unionistas. Dos días después de haber aterrizado en la ciudad salmantina y a poco más de 24 horas para su debut en el Reina Sofía, este sábado (a las 16.30 horas) ante el Fabril. "Fue todo muy rápido, incluso demasiado. El lunes me contactaron y el miércoles ya estaba de camino. Las horas a veces pasan lentas y otras veces se da así. Parece que ya llevo aquí quince días y llevo dos entrenamientos trabajando".

El técnico betanceiro regresa a los banquillo un año y medio después de su salida del Deportivo. "Es un proyecto muy atractivo para el trabajo de un cuerpo técnico. El interés de la dirección deportiva y el club también. Es muy importante la confianza de la gente con la que vas a trabajar. Además del proyecto, es un club atractivo para los profesionales. gar cada quince días en el Reina Sofía es una experiencia inolvidable. Todos queremos un proyecto en el que confíen en ti", subrayó.

Casi sin tiempo para transmitir su idea a un vestuario que aún tiene que conocer, Gilsanz reconoció que se ha centrado en dar indicaciones básicas, orientadas eso sí a lo que pueda ocurrir ante el filial blanquiazul. "El trabajo ha sido dar cuatro pinceladas de lo que quiero, sobre todo dependiendo de este rival y de las dificultades que nos podemos encontrar", comentó.

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Y es que si hay algún conjunto al que tenga muy estudiado el ahora entrenador blanquinegro es el Fabril. Fue él quien ascendió al equipo a Segunda Federación y ha formado hasta catorce jugadores contra los que se enfrentará el sábado. "Lógicamente es un equipo al que conozco bien, pero también ellos a mí. En ese sentido estaremos parejos. Es un equipo muy dinámico y el cuarto que más posesión tiene del grupo. Vamos a tener que estar muy ajustados para que no encuentren espacios. Trataremos de minimizar sus virtudes y explotar sus defectos".