Óscar Gilsanz en su primer entrenamiento con Unionistas Manu Laya

Óscar Gilsanz se reencontrará este sábado (16.30 horas) con una parte muy importante de su trayectoria como entrenador. El técnico betanceiro, que se estrenará al frente de Unionistas precisamente ante el Fabril, se enfrentará a varios de los jugadores a los que acompañó durante su crecimiento en las categorías inferiores del Deportivo. Algunos llegaron a sus órdenes todavía en edad juvenil y otros dieron con él sus primeros pasos en el fútbol modesto. Ahora, varios de aquellos ‘niños’ son los referentes de un equipo que compite por primera vez en Primera Federación.

El vínculo se remonta a la temporada 2021-22, cuando Gilsanz condujo al Juvenil A hasta la conquista de la Copa de Campeones. El Deportivo se impuso al Barcelona por 3-1 en Marbella y levantó un título que supuso un antes y después en la cantera deportivista. El club apostó por dar continuidad a aquella generación y el técnico promocionó al Fabril junto a varios futbolistas que ahora son clave en Primera División como David Mella o Yeremay Hernández. Además, de aquel equipo campeón permanecen en la plantilla que actualmente dirige Manuel Pablo Hugo Ríos, capitán, y Jairo Noriega, que no podrá participar en Salamanca por lesión.

La siguiente estación fue Tercera RFEF. Con Gilsanz al frente, el filial consiguió el ascenso a Segunda RFEF tras imponerse al Barco (0-1) en Calabagueiros. El guardameta de Ordes fue titular en aquel equipo, en el que también estaban Rubén López y Martín Ochoa, dos nombres que tras ganar rodaje fuera son ahora los encargados de transmitir sus experiencias a un vestuario joven.

La temporada 2023-24 permitió consolidar aquella transición. El filial terminó noveno, con futbolistas que empezaban a demostrar que la cuarta categoría del fútbol español se les quedaba pequeña. Jairo Noriega, que luego ficharía libre por el Ourense CF, y Kevin Sánchez tuvieron una participación destacada, especialmente este último, que firmó ocho tantos y fue titular en 22 encuentros. Ríos se repartió a partes iguales la portería con Brais Suárez, con 17 titularidades cada uno. También Rubén López y Martín Ochoa, que alternaban Fabril y primer equipo, llegando a marcar goles importantes con el Deportivo de Imanol Idiakez en la campaña que supuso el regreso al futbol profesional. Álvaro Mardones, con cerca de 400 minutos, también tuvo presencia, mientras que David Domínguez, Adrián Guerrero y Manu Ferreiro comenzaban a abrirse camino.

Óscar Gilsanz, el favorito de Unionistas para su banquillo Más información

El último capítulo de Gilsanz en el filial fue mucho más corto. Tras nueve jornadas de la temporada 2024-25, la destitución de Idiakez le abrió las puertas del primer equipo. En ese breve recorrido también coincidió con seis jugadores que siguen vinculados al Fabril. Iker Vidal y Damián Canedo eran habituales en la defensa, mientras que Adrián Guerrero comenzaba a asentarse en el once inicial en una campaña en la que terminaría debutando en Segunda División. Pablo García, Quique Teijo y Noé Carrillo, que llegó de su mano y participó en aquellas primeras jornadas antes de sufrir una lesión, completan el grupo.

Ahora los caminos vuelven a cruzarse. Gilsanz estará en el otro banquillo y enfrente tendrá a futbolistas que conocen bien su manera de trabajar. Los que un día fueron sus juveniles y después sus jugadores en el Fabril ya son mayores. Él los crio. Ahora le toca enfrentarse a ellos.