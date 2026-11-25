Óscar Gilsanz durante su etapa como entrenador del Deportivo Archivo DXT

Era el favorito y finalmente las negociaciones han llegado a buen puerto. Óscar Gilsanz será el nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca y regresará a los banquillos casi un año y medio después de su salida del Deportivo. El técnico betanceiro, que era el principal candidato de la dirección deportiva blanquinegra, firmó a última hora de este martes su nuevo contrato y se estrenará este sábado (16.30 horas) frente al Fabril, filial al que dirigió durante varias temporadas y con el que logró un ascenso a Segunda Federación que le abrió las puertas de Riazor.

Gilsanz, que no se sienta en un banquillo desde la derrota por 0-1 ante el Elche del 1 de junio de 2025, en la última jornada del curso 2024-25, debutará así ante un Fabril al que ha seguido muy de cerca este año y del que incluso entrenó a buena parte de la plantilla en su paso por Abegondo.

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Al frente del Deportivo dirigió un total de 30 encuentros en la categoría de plata, con un balance de once victorias, diez empates y nueve derrotas. Gilsanz consiguió asegurar la permanencia del conjunto coruñés en su regreso al fútbol profesional y cumplió con el objetivo marcado por la entidad. Sin embargo, el club decidió no renovar su contrato al término de aquella temporada y apostó por Antonio Hidalgo para dirigir el nuevo proyecto. Ahora, más de un año después, el técnico gallego encuentra en Salamanca una nueva oportunidad para regresar a los banquillos.

Su llegada se produce, además, en un momento delicado para Unionistas, que comparte con el Fabril los trece puntos y ocupa puestos de descenso. El conjunto salmantino atraviesa una temporada de resultados irregulares, especialmente lejos de casa, donde todavía no conoce la victoria. Únicamente ha conseguido un punto de los 21 que ha disputado como visitante, un balance que terminó pesando en la continuidad de Javi Medina, destituido esta semana tras caer ante el Barakaldo (1-0).